9月初水逆+金逆！別跟風歐印炒股　3星座超衰：雙子小心花光積蓄

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雙子座在工作上容易遇到具挑戰性的事情，頭腦必須保持清晰才能應對；上司也可能安排新任務給你，雖然你會質疑自己是否能做好，但其實只要用心，沒有處理不來的事。
情感方面，有伴侶者容易因為你工作忙沒時間陪他而發出怨言，需要你多點言語的關心，讓對方知道你在乎他，以免產生不信任感；單身的雙子朋友，你們的花心是有名的，讓喜歡你的人既期待又怕受傷害，若是你也對對方有好感，就需要釋出誠意，才能讓對方感受到你的真心。
財運方面，最近物慾特別強，容易迷上一些事物，購物應適可而止，不要影響到財務。
工作運勢：★★
愛情運勢：★★★
幸運色：金
貴人：射手
小人：處女
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Top 2摩羯座：另一半讓你發財 小心詐騙
工作上要留意你付出的時間與成本是否平衡，最近會覺得工作負擔太重，但實質得到的收益並不如預期。若是在公司，可以找個時機點和老闆談一下調漲薪資的問題；若是自營業的朋友，則要思考你的商品服務是否該調整價位。
在情感方面，你需要與另一半多點交流的機會，大家平常很忙，比較沒有品質的相處，這樣有點可惜，去走走山、看看海都是不錯的選擇；單身的朋友，大家都覺得你是個不錯的人選，會有長輩想幫你介紹對象，若是你也有意願，可以試試這個門路。
財運不錯，可能是另一半讓你發財，但也要小心金融詐騙。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：咖啡
貴人：雙魚
小人：金牛
Top 3水瓶座：適合安排進修 感情需要獨處
水瓶座在工作上，做什麼事都容易感覺提不起勁，你需要資深前輩給你一些心理建設及指引，在困境中找到方向；另外，這個月也適合安排一些課程進修，不管是哪種類型的學習，都對你有幫助。
在感情方面，有伴侶者，需要一些獨處的時間，又或者換一個跟以前不同的相處方式，可以重新認識彼此，保持新鮮感；單身的朋友們，很容易受過去情感的影響，但要知道，眼前的人跟過去的人不一樣，不要把不愉快的經驗加諸現在你身邊的人，這樣你的眼光會失焦。
財運方面，容易聽信別人的消息而亂投資，建議保守為宜，錢才留得住。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：紅
貴人：摩羯
小人：天蠍
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。