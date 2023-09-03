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2和尚都背國際精品包！照片曝光驚呆　台灣官網「行情價要26萬」

▲兩名和尚再重慶機場背國際精品包被直擊，照片被拍下上傳網路，引發熱烈討論。（圖/爆廢公社）
▲兩名和尚再重慶機場背國際精品包被直擊，照片被拍下上傳網路，引發熱烈討論。（圖/爆廢公社）

記者張嘉哲/綜合報導

許多人對於出家人的印象，基本上就是「清心寡欲」，不會特別追求名利的一群人，因此像是精品、跑車等奢華高貴的東西，自然不會與其聯想在一塊。然而，近日就有網友在微博分享一組照片，有兩名和尚出現在機場當中，而兩人背後背的都是要價數十萬的「國際精品包」，讓不少網友看了照片後驚呆表示「包包果然治百病！」

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一名網友在大陸微博上分享照片，拍攝地點疑似再重慶機場，兩名穿著灰色僧服的和尚背後都各背著一款黑色包包，而仔細一看其中一個背的是BV，一個背著LV，都是國際級的精品包款，讓該網友也笑稱「看來即便四大皆空遁入空門，依舊無法抵擋包包的魅力啊！」

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▲網友找出台灣官網兩款包包的行情價格，兩款包包買下來也要26萬元。（圖/爆廢公社）
然而根據台灣官網的價格，Bottega Veneta的編織後背包，全新一個就要價11萬元；而Louis Vuitton的CHRISTOPHER經典EPI皮革後背包，全新一個要價14.9萬多元，等於兩位和尚背的包包行情價就達26萬元。貼文曝光後，不少網友紛紛驚呆「包包果然治好所有百病」、「萬物皆空，唯包不能空」、「師父也略懂時尚喔！」不過也有許多人表示「就是因為平常修行也沒花到什麼錢，有些師父都是很有錢的」。

事實上，過去在台灣也有出現類似的照片，一名穿著僧服的師父在加油站自助加油的模樣被拍下，然而除了景象新奇外，該師父的駕車竟然是有「暴力鴨」之稱、售價高達196萬元的「Toyota GR Yaris」，當時照片曝光後也掀起網友討論，甚至師父本尊也出面回應，表示「在寒假兒童學佛帶小朋友，剛從寺裡載我岳母回家，順便去加油」讓許多人覺得相當新鮮有趣。

▲師父駕駛的車種是要價196萬元的「Toyota GR Yaris」！（圖/Andy老爹臉書）
▲師父駕駛的車種是要價196萬元的「Toyota GR Yaris」！（圖/Andy老爹臉書）

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