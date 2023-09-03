麥當勞49元優惠券騙超多人！人妻機智破解 詐騙集團傻眼了
麥當勞貴為台灣速食店龍頭，經常性推出的優惠非常多，詐騙集團看準這點，近日在臉書上大量投放一頁式詐騙廣告，販售「假的49元麥當勞優惠券」，結果許多人以為是官方活動，貪小便宜刷卡購買，導致自己的信用卡、金融卡資料被竊取盜刷，受害者已經有不少。然而一名人妻網紅就表示自己也被此優惠券詐騙，但因為事前察覺不對勁，結果「留了一手」才保住積蓄，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
人妻網紅「丁丁」日前在臉書發文表示，老公在上月底滑到「麥當勞限時搶購廣告」，上頭標榜雙人共享餐原價300元，但優惠兌換券限時特價只要49元，於是心動要購買，「叫我去操作買一下」，當下點進去網站就覺得有點奇怪，「於是最後就用一張只有存放零錢的金融卡去做交易」。
「但是明明都已經付款成功，網站卻還要求她登入信箱」突然間老公就說「咦？有電郵通知說什麼刷了5000元？」這下才發現有異狀，馬上點入該郵件，結果發現該郵件已經消失，最後打開垃圾桶才發現郵件已經躺在裡面，夫妻倆這才知道已經被詐騙了。
丁丁表示「這種手法就是那個是仿麥當勞的詐騙網站，填寫信用卡資料什麼交易成功是假的，就套你資料，要你登入郵箱也是為了套你郵箱帳號和密碼，詐騙仔資料到手後，馬上網上刷卡消費，然後登入我們的郵箱，看那有交易認證碼的電郵，去完成交易，秒删那電郵以防被發現，所以跑到垃圾桶去了」。
不過由於人妻丁丁在事前就有警覺，所以使用了1000多元的金融卡進行消費，起初詐騙集團想要盜刷2萬9900元未果，再次嘗試盜刷1萬元不成功，最後又試著盜刷5000，還是失敗，讓丁丁也慶幸「好險我聰明，感覺不對勁，所以用了沒錢的卡讓他都刷不成功」；丁丁老公則也笑說「好不容易遇到智障，結果是個死窮鬼」。
丁丁最後也是打電話去銀行註銷金融卡，同步改掉信箱密碼，再回到臉書檢舉詐騙廣告，但是因為要臨櫃重新辦金融卡，最後還是虧了100元，所以提醒大家不要貪小便宜，以免淪為詐騙集團的肥羊。