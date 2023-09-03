拿坡里炸雞「整桶腿排」199元！再吃4天國軍優惠　肯德基買一送一

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即日起至9月6日，歡慶93軍人節，拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞桶299元
肯德基開學季加碼延長優惠，即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
9月4日至9月14日平日每周一至周四，線上預訂快取開賣「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，只要149元，盒內還附用餐手套，豪邁手抓更好吃。而9月8日至9月17日每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。