海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

拿坡里炸雞「整桶腿排」199元！再吃4天國軍優惠　肯德基買一送一

▲速食業者開學、軍人節加碼延長速食優惠，拿坡里炸雞「整桶腿排」199元再吃4天，肯德基不只「買一送一」，還有「香雞狂饗桶」一次嗑7塊炸雞只要299元。（圖／三商餐飲提供）
▲速食業者開學、軍人節加碼延長速食優惠，拿坡里炸雞「整桶腿排」199元再吃4天，肯德基不只「買一送一」，還有「香雞狂饗桶」一次嗑7塊炸雞只要299元。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

學生族、國軍注意了！速食業者開學、軍人節加碼延長速食優惠，拿坡里炸雞「整桶腿排」199元再吃4天，肯德基不只「買一送一」爽吃雞塊和薯條，還有「香雞狂饗桶」一次嗑7塊炸雞只要299元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌拿坡里：國軍優惠「1台斤腿排桶」199元
即日起至9月6日，歡慶93軍人節，拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。

提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞專賣店限定，國軍優惠「1台斤腿排桶」199元。（圖／三商餐飲提供）
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞桶299元
肯德基開學季加碼延長優惠，即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。

9月4日至9月14日平日每周一至周四，線上預訂快取開賣「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，只要149元，盒內還附用餐手套，豪邁手抓更好吃。而9月8日至9月17日每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，搭配昨天回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋預購開搶，划算爽吃炸雞和蛋撻。還有拿坡里「8塊炸雞桶369元」可以吃到5月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基7款「買一送一」加碼延長至9月18日，7塊炸雞桶只要299元。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客「披薩＋薯金幣＋飲料」99元！拚達美樂、拿坡里炸雞優惠

肯德基開學優惠！拚麥當勞「買一送一」　摩斯「漢堡＋紅茶」75元

拿坡里炸雞「整桶腿排」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

CoCo珍珠奶茶「第二杯10元」　星巴克「買一送一」、手搖飲料優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問