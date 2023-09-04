北捷曝「隱藏捷運線」將開通！通勤族嗨翻狂猜　答案9/4正式揭曉

肯德基今起「炸雞＋烤雞」配雞塊薯條149元　拿坡里199腿排桶瘋搶

▲颱風天吃肯德基「香雞總動員」，炸雞＋烤雞＋雞塊＋薯條才149元！而拿坡里1台斤腿排桶祭出國軍優惠，「整桶腿排」才199元更是瘋搶。（圖／肯德基提供）
▲颱風天吃肯德基「香雞總動員」，炸雞＋烤雞＋雞塊＋薯條才149元！而拿坡里1台斤腿排桶祭出國軍優惠，「整桶腿排」才199元更是瘋搶。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

颱風天遇上週一Monday不Blue，肯德基今天9月4日起，開吃「香雞總動員」，炸雞＋烤雞＋雞塊＋薯條只要149元，划算吃得飽！而拿坡里1台斤腿排桶祭出國軍優惠，「整桶腿排」才199元更是瘋搶，倒數3天趕快吃起來。

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📌肯德基今開吃「炸雞＋烤雞＋3雞塊＋薯條」149元
肯德基今起9月4日至9月14日平日每週一至週四，線上預訂快取開賣「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，只要149元，一次爽吃炸雞、烤雞和豐富配餐，盒內還附用餐手套，豪邁手抓好方便。而9月8日至9月17日每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。

▲肯德基開學延長「買一送一」優惠，再祭出149元「香雞總動員」、狂嗑7塊炸雞「香雞狂饗桶」299元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基149元「香雞總動員」今開賣。（圖／肯德基提供）
📌肯德基：7款「買一送一」　雞塊買4送4
肯德基開學季加碼延長優惠，即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，搭配昨天回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋預購開搶，划算爽吃炸雞和蛋撻。還有拿坡里「8塊炸雞桶369元」可以吃到5月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基7款「買一送一」；週末還有7塊炸雞的「香雞狂饗桶」299元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：國軍優惠「1台斤腿排桶」199元
即日起至9月6日，歡慶93軍人節，拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里「1台斤腿排桶」199元，國軍優惠倒數3天。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里炸雞「整桶腿排」199元！再吃4天國軍優惠　肯德基買一送一

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