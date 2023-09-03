刪學生論文拿去投稿！系主任辯「傳承慣例 」 遭法官打臉判刑
台中某國立大學一名羅姓副教授兼系主任，去年間，指導張姓女研究生發表論文取得碩士學位，卻為了要報名學術研討會，在未取得張女同意之下，找來另外一位曾姓研究生，擅自將張女論文刪減，將張女原本100多頁的論文精簡成10頁，之後更偽造張女簽名投稿。張女發現後，提告羅姓副教授，法院審理時，羅姓副教授辯稱，此舉是依據「傳承慣例」 ，並無犯罪意圖，但卻不被法官採信，認為羅為人師表卻不以身作則，依偽造文書判刑4個月。
記者林盈君／綜合報導
據檢方起訴指出，羅男為參加台南應用科大的研討會，在未經張女同意之下，指示另名曾姓女研究生，將張女的100多頁論文刪改成10頁後，又偽造簽名投稿。當時台南應用科大通知曾女，曾女又連繫張女討論作者排名問題，張女才得知自己的論文遭侵權，憤而提告羅男。
法院審理時，羅男辯稱是「傳承與慣例」，並矢口否認犯行，但法官認為，羅男在未通知張女及其同意下，擅自修改其論文投稿，甚至還偽造張女簽名，顯然已違反「著作權法第92條擅自以改作之方法侵害他人著作財產權罪」以及偽造私文書等罪，考量其犯後態度毫無悔意，依偽造文書罪處刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。