buffet吃一點就好飽！離職員工揭「3大套路」 位置安排都有秘密
近年來台灣的吃到飽餐廳有越來越多元的趨勢，除了火鍋以及燒烤類之外，還有許多不同價位的buffet加入吃到飽市場的競爭行列，不過常常我們去吃buffet時，總是會吃不回本，可能拿個兩輪就發現已經有點吃不太下。對此，就有離職的服務員分享，會出現這樣的狀況是因為業者都有特別設計過，就連動線都有大學問！
記者張嘉哲/綜合報導
餐廳buffet員工表示，雖然自助餐廳會有許多高級海鮮跟肉類的食材，但是通常都需要另外加工、現點現做的套路，因此都會浪費一點時間，顧客點餐之後也不可能一直浪費時間等待，因此就會去拿其他食物來吃，高檔食材取用次數就會降低。
另外，座位區的安排也是大有學問，會發現有大部分的座位，都會距離飲料區非常的遠、炸物區非常近，這會讓你不自覺的開始拿這些高油高鹽的食物，而由於飲料區非常遠，有時候為了省時不只會只裝一杯，加上吃到飽餐廳也常常提供碳水類的飲料，不知不覺炸物、飲料下肚你也吃不下太多其他食物。
最後則是「甜點區」，常常去吃buffet會看到許多「小」而「巧」的精緻甜點，但其實這也是一個陷阱，不少人想要每種都品嚐，就會多元化選擇，認為「這個比較小可以都來一個」，結果不知不覺就拿一大堆，高油、高糖下肚，真的一下就會吃不下。