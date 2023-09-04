路邊驚見「稀有Tiffany藍青蛇」！萬人眼睛全亮 內行揭真相
夏天是蛇常常會出沒的季節，一些鄉村農田地的地方，雨後也經常有蛇出沒，甚至前一陣子天氣燥熱，還有蛇躲在冷氣機內都有遇過！然而大家就算沒看過蛇，至少也知道蛇的大致上顏色、種類。不過近日就有網友分享自己看到一種非常罕見的「Tiffany藍」的蛇，由於畫面太過絕美，吸引好上萬人看呆，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「野生蛇相」貼文指出「請問這是什麼蛇？」只見貼出的照片，一條「Tiffany藍」顏色的蛇正在爬行，由於顏色實在太稀有，非常難見到，讓該網友趕緊拍照留作紀錄，爬行在路上還是在草蟲間都非常的顯眼。
貼文曝光後，引來上萬名網友熱烈討論「哇靠！這個蛇顏色也太漂亮了」、「哇....這個顏色我突然可以了」、「從來沒看過這種顏色的蛇，美到不行」、「第一次看到，太漂亮了我的天」、「上輩子是有拯救宇宙才能看到吧！超級漂亮的」、「太顯眼的蛇了.....遇到天敵根本躲不了，不過真的很美」；而也有內行人則表示「這是黃色素缺乏的青蛇，在野外很難生存，遇見也通常是死去的樣子，活著的個體確實很難得」。
事實上，過去就有網友也在路上遇過「死掉的Tiffany藍蛇」，農委會特有生物研究保育中心就有指出，這其實就是「青蛇」，其中，構成「青蛇」體色的為黃、藍色素細胞，但是由於青蛇在死去後，體內「黃」色素細胞會先行被分解、消失，而青蛇在缺少了黃色素的情況下就會逐漸變成藍色。