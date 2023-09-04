不願重演「八尺門」悲劇！民團爭取外籍漁工Wi-Fi通訊權

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作為一個人權組織，台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣擁有全球第二大的遠洋捕魚船隊，賣漁獲給全球最大且最重要的市場和品牌，其產值高達30億美金，而遠洋捕魚被認為是世界上最危險的工作之一，台灣遠洋漁船上就僱用估計至少2萬2千多名遠洋漁工，無論如何，台灣政府重視民主與透明參與，政府承諾透過國際人權公約保障所有人都應享有基本人權，尤其是數位人權、健康權和和勞權，那麼所有遠洋漁工就更應得尊嚴的勞動條件、以及有權享有Wi-Fi通訊權，台灣可以成為全球漁業的領導者，並立下典範，展現漁業應該如何表現良好。
儘管台灣政府已意識到問題正在為改善漁工勞權進行努力，持開放態度正與漁工及相關團體討論具體解決方案，比如提出升級後的「漁業與人權行動計畫」，但是，雖然有所改善，遠洋漁工仍然一次出海就長達好幾個月甚至一兩年，在沒有Wi-Fi通訊的情況下，他們要如何行使這些權利？如果我們無法有系統地知道漁工面對的情況，我們要如何確保沒有虐待情事的發生？而且他們無法對外聯絡？我們這個社會要如何捍衛勞權和人權？我們要如何協助漁工和孩子、妻子和父母聯絡？
正因為這些問題，台權會與「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」核心團體已經倡議了半年的時間，要求強制規範Wi-Fi，並將我們的訴求與所有利害關係、產業和政府代表分享，台權會不只談到產業中遇到的問題和目前強迫勞動和其他侵害的風險，但最重要的是，當前最重要的解決方案，沒有任何人能比身陷其中的漁工，更知道如何提出有效的解方。
來自美國的組織全球勞工正義「國際勞工權利論壇 （GLJ-ILRF）」的副主任Valery，就從美國與國際的觀點表示，「我們正與美國工會、非政府組織、教會和美國機構密切合作，並獲得美國勞工部的支持，要求美國貿易辦公室將漁工權利和保障通訊納入台美貿易談判中，美國和台灣政府有責任確保所有工人，包括漁工，享有必須受到尊重的基本勞權。每艘船上強制規範提供免費、安全的 Wi-Fi 符合國際勞工組織第 188 號公約，也符合台灣政府的承諾，應對產業內強迫勞動風險並保障所有工人國際尊重的勞工標準。這些全球供應鏈上的產業參與者也應扮演重要角色，否則將持續面臨進口禁令和惡劣工作條件導致的其他法律後果等風險。」
長期投入人口販運議題的憫研顧問創辦人江玉敏觀察到，台灣政府有提議自願的Wi-Fi補助計畫和CCTV等解決辦法，確實是非常重要的一步，但並不足以解決強迫勞動的問題：她表示：「Wi-Fi補助計畫不夠的原因在於完全由船主自願決定是否申請，且缺乏相關問責或執法措施，讓產業內不良業者可以繼續不良做法。CCTV計畫不夠的原因在於，技術由船長掌控，且船上無法實現雙向通訊，漁工和支持者無法即時解決勞動侵害問題。」
而強制規範Wi-Fi的優點和好處，是長遠有利於台灣漁業產業正向發展的：「 強制性Wi-Fi 作法對船主有利，可以讓競爭更公平。所有船主都必須遵守相同的標準並負擔相同的成本，我們知道成本是船主一大擔憂。強制性Wi-Fi也能打造更好的環境，確保產業實施高道德作法，讓漁工在船上可以申訴並即時解決糾紛。這有助於找出並懲罰產業內不良行為者，獎勵優良行為者。」因此，為降低台灣捕撈海鮮的強迫勞動風險，有必要透過發展規範，不管是另立新法、修法或發布命令，來提升產業的透明度和問責，規範應要求 (1) 所有在船上漁工都可以享有 (2) 免費Wi-Fi，(3) 並具備隱私保護及 (4) Wi-Fi使用合理且透明的規則。
到場聲援的各界盟友團體代表也紛紛表示支持，包括越南移工移民辦公室新竹教區阮文雄神父、台灣勞工陣線秘書長孫友聯、陽明交通大學文化研究國際中心劉紀蕙主任、南洋台灣姊妹會陳雪慧秘書長、以及新事社會服務中心李正新督導都傳達了團結的訊息。團結聚會與記者會最後，FOSPI成員的Hadi也以「隔離」這首自創曲，唱出遠漁工需要Wi-Fi的心聲：「我們要Wi-Fi，好讓我們在大海中不再被孤立；我們要Wi-Fi，好讓我們不再被威脅；我們要Wi-Fi，，好讓歧視不再重演。」
台灣人權促進會指出，歡迎大眾加入連署行列，有中文連署頁面，和英文連署頁面，盼望公民加入此次連署行動。