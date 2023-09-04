不信任賴清德！台灣住20年老外評總統大選 「賴神中分頭」被嫌棄
4年1度的台灣總統大選，因鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選，話題度愈來愈熱！YouTuber「小林」日前在台北車進行街訪，探訪民眾想投給賴清德、侯友宜、柯文哲還是郭台銘，其中一名住台灣已20年、擁有投票權的「新台灣人」老外，用流利的中文、語出驚人地說「我不信任賴清德」，原因竟是賴的髮型，讓他覺得賴是重視外表的人。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，賴清德曾被說撞臉日星大澤隆夫，34年沒變過的「中分頭」髮型是其招牌，還是台南南區「小鬍子」理髮店、「賴神」御用理髮師李全福在賴當醫生時為他量身設計，髮線中分「只要吹一吹」十分好整理。賴清德只要一回台南，還是會到小鬍子報到，找二代李秉樺修頭毛。
YouTube頻道「小林Lin's life」日前在台北車站，進行總統大選街頭民調，採訪到一名擁有台灣投票權的老外，問到賴清德、侯友宜和柯文哲會投誰？他選擇投給柯文哲，原因是「比較新鮮」，他認為台灣政治需要一點新鮮的想法。
接著又被問到對賴清德與侯友宜的想法，他直呼「我不信任賴清德」，也認為「侯友宜能力可能不夠」。小林再追問他不信任賴清德的原因，老外回說是「髮型」，覺得賴清德的髮型讓他覺得是重視外表的人。
最後，小林總結這次在台北車站進行的總統大選街頭民調，共有62人參與，總結民進黨賴清德獲19票、國民黨侯友宜獲6票、柯文哲獲37票。