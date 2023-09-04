阿公過世變蝙蝠！她家人化身蟑螂爬回家 擲聖筊哭了：爸爸對不起
古人常常說死去的家人會在頭七化身昆蟲回家，所以如果家裡辦喪事看到昆蟲、動物都不能輕易打死，因此不少人帶著思念親人的心情，總是深信這些昆蟲是過世親屬的化身。近日，就有網友分享，整理外公葬禮在數年前紀錄時，發現當時外公是變成蝙蝠飛回來，結果貼文釣出不少人分享經驗，其中有人的家屬搭乘「超大蟑螂」回家，擲筊詢問還是聖筊，讓人哭笑不得，直言看到超大蟑螂在喪事期不能打死，只好看到一直尖叫。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「最近在整理外公數年前葬禮的紀錄，翻到一些照片，台灣民間習俗認為，往生者會駕駛各種生物回家探望，有聽過蝴蝶、蜜蜂、蛾、蜻蜓、麻雀、蟑螂等等，我朋友的外婆就是開蟑螂回來，還一直停在她媽媽身上都不離去，然後我家是蝙蝠，整個超兇，但是我外公生前是溫文儒雅的人，我們嚴重懷疑是這位駕駛員跑錯人家，最後拿去外面芭蕉樹放了」。
貼文一出，不少網友都分享家中經驗「有自己親眼見證過才會相信！我阿嬤就是蛾，靈堂中突然出現一隻超大的蛾，直到告別式結束才離去！」、「我阿公過世時，我家是出現蛾，，那隻蛾很胖，全家一致認為那是阿公」、「我是麻雀停在我肩膀上，後來才知道阿公已經過世，才想起來」、「我自己是殯葬禮生，我真的常常在告別式，當天看到靈堂上，有各種各樣不同的昆蟲，所以我自己也相信那是往生者回來看親人」。
而也有爆笑的經驗表示「我是爸爸過世時，頭七家裡突然出現超大蟑螂，嚇到一直尖叫，結果擲筊問還給我聖杯......真的是哭笑不得，怕是爸爸又不敢打死，但是因為是蟑螂真的沒辦法近距離接觸，對不起爸爸」、「我爸也是搭超大隻蟑螂回來，我隔天去擲筊真的是聖杯.....」、「我是不知道這種事，家裡辦喪事時出現一隻大蟲蟲，我直接把他掃走被長輩罵爆笑死」。