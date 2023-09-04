金管會要出手了！ETF超額配息亂象 黃天牧揭從4方向著手
根據日前集保戶股權分散統計資料顯示，國內52檔台股ETF的受益人變化，今年來增加92萬2904人，總受益人來到507萬9062人，顯示出台股ETF魅力持續增溫，但也傳出不少高股息ETF陳情案，主要爭議在ETF周轉率偏高及收益平準金配息，金管會有意研議相關規範。金管會主委黃天牧今（4）日就表示，國際已有「ETF健全準則」，未來也會朝4大管理方向。
記者顏真真／台北報導
由於之前有投資人向金管會檢舉，標榜高股息的ETF高比例動用收益平準金衝高配息，引起金管會關注，並請證交所儘速研議建立收益平準金動用規範，為近期市場熱議焦點。
金管會主委黃天牧今日出席第14屆台北公司治理論壇，他在受訪時也提到，今年國際證券監理官組織已發布ETF健全準則，證期局將參考國際規範，包括產品結構、資訊揭露、波動性控制及流動性管理4大面向、共計10餘項措施，逐步檢視國內ETF監理規範是否足夠。
黃天牧說，國內ETF投資規模龐大，台灣人偏好配息，針對有固定配息的ETF，配息來源若可能來自本金，應該要讓投資人知道；證期局先前收到投資人申訴，當然要主動處理，強化規範。
金管會證期局副局長高晶萍也補充說明，金管會已請證交所及投信投顧公會共同研究，針對收益平準金訂定規範，包括研議是否要動用收益平準金配息、啟動方式、啟動時機及配發比率等細節，均會請證交所及投信投顧公會進行更細緻地全盤檢討。