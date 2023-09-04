人夫LINE上驚見「偷情新招」！正宮被瞞超久 眾傻眼：小三好配合
現代人時常用LINE當作主要的溝通手段，因此一些情侶或夫妻間，因此也會常成為查勤重點。不過網紅馮語婷今（4）日晚間卻分享閨蜜老公耍的「偷情新招」，手段曝光更是讓大批網友刷新三觀。
記者潘毅/綜合報導
網紅馮語婷近期因為針對社會時事作出潑辣評論而爆紅，因此獲封「新一代女戰神」。今（4）日晚間她在個人臉書上分享身邊閨蜜的慘痛真實案例，對方在察看老公的手機時，意外發現LINE有兩個名稱一樣的金融機構的聊天室名稱，點進去一看，才驚覺一個是與小三的對話。
馮語婷驚呼，閨蜜老公直接把小三名字改成金融機構名稱，而小三也十分配合的將大頭貼換成金融機構的LINE機器人圖樣，甚至還會在每個訊息之前複製打上一串金融廣告的訊息，最後才打上「我今晚9點下班，你再來載我」、「我今天坐車上班沒騎車」等等真的要表達的資訊，讓LINE顯示只會顯示前面的話，避免被當事人老婆發現！
偷情的手法再度進階的消息曝光後，立刻讓大批網友傻眼：「哇塞，這也太聰明了吧」、「高智慧手段，老婆根本是柯南才能識破吧」、「雖然劈腿很不應該，但這真的太專業了」、「小三也太過配合了吧....」，最後馮語婷也表示這是一個不良示範，請大家不要模仿。