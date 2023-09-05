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爽吃450元鰲龍蝦堡！他睡醒腫成「菠蘿麵包超人」　麥當勞回應了

▲麥當勞日前重磅推出「鰲龍蝦堡」，即便一份套餐要價450元，但仍然受到消費者喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞日前重磅推出「鰲龍蝦堡」，即便一份套餐要價450元，但仍然受到消費者喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

麥當勞日前重磅推出「鰲龍蝦堡」，即便一份套餐要價450元，但仍然受到消費者喜愛，開賣沒多久就有多家分店就售完，讓不少人無緣吃到。然而，近日卻有網友抱怨，表示自己吃了麥當勞的螯龍蝦堡之後，全身紅成「菠蘿麵包超人」，連氣管都腫起來且呼吸困難，引起廣大迴響。對此，麥當勞也做出回應了！

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一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「早上到麥當勞買了一份鰲龍蝦堡，吃完之後去睡個午覺，結果起床之後全身嚴重過敏，整個變成紅色的菠蘿麵包超人，而且氣管也腫起來，不斷瘋狂咳嗽，呼吸也是要非常大力才可以吸到空氣」。

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▲有網友吃完麥當勞鰲龍蝦堡後發生過敏反應。（圖/爆廢公社二館）
「建議吃不新鮮的海鮮容易過敏的人還是不要輕易嘗試」該網友表示，「我平常吃甲殼類不會過敏，也很愛吃蝦子跟螃蟹，不清楚是不是因為麥當勞的螯龍蝦堡不新鮮才會引起過敏反應」。貼文一出，不少網友紛紛回應「這會不會太嚴重.....」、「影響到呼吸趕快就醫吧」、「你這個要掛急診了吧，太扯」、「我吃到不新鮮的嘴唇也是整個腫爆」。

而對於個案，麥當勞也出面回應，表示所有的產品都遵守相關法規，也有在官方網站上標示過敏原，由於沒辦法直接從男子上傳的照片看出過敏原因，因此暫時不會針對個別狀況回覆。

▲麥當勞「螯龍蝦堡」開賣引爆話題，時尚網站「Heaven Raven」在IG分享6個龍蝦冷知識，龍蝦原本是窮人食物，而且如果沒有意外可以活千年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞對過敏個案回應，「螯龍蝦堡」產品都遵守相關法規，也有在官方網站上標示過敏原。（圖／記者蕭涵云攝）

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