海葵強風太狠！「蔡依林樹、金城武樹」命運不同 這顆遭連根拔起
台東池上伯朗大道近年來因為「金城武樹」爆紅，成為東部地區必訪的旅遊景點，後續也衍生出「蔡依林樹」，也同樣受到歡迎。然而，因為海葵颱風侵襲台灣，東半部地區首當其衝，結果「金城武樹」因有鄉公所防颱固定撐過，但「蔡依林樹」就沒那麼好運了！這次強風暴雨直接把蔡依林樹給連根吹起，讓當地居民都感到可惜。
記者張嘉哲/綜合報導
由於這次海葵颱風來勢洶洶，颱風中心從台東登陸，台東池上著名的觀光景點「金城武樹」保護措施備受關注，鄉公所利用纜繩加以固定，但是海葵颱風仍然太強，有部分的枝幹仍然被吹斷，散落在一旁的稻田裡；但是同樣在附近、相隔100公尺處的「蔡依林樹」就沒這麼好運了，因為沒有同規格的防護措施，直接遭到颱風連根拔起，躺在路邊。
事實上，過去「金城武樹」也曾經被颱風吹到倒地過，在2014年7月麥德姆颱風來襲時，曾被連根拔起，但是當時因為知名度相當高，甚至出動日本樹醫生跨海診治，才重新回種成功。如今「蔡依林樹」被颱風吹到連根拔起，但過去也為在地吸引不少觀光財，不少民眾希望地方也能夠回種「蔡依林樹」。
據悉，「蔡依林樹」的由來是2017年蔡依林和閨蜜到台東池上的伯朗大道旅行，在其中一棵樹下合影留念，並將該樹取為「閨蜜樹」，後來大樹正式被當地鄉公所命名為「蔡依林樹」，實際上蔡依林樹的品種是「茄苳樹」，位於金城武樹東方100公尺處，不少人到伯朗大道參觀遊覽時，一定也會停下來拍照留念。