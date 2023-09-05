台南「零食版好市多」爆紅！賣場面積大免會員：逛過回不去
說到大份量的賣場我們總是會先想到「好市多」，然而近日在社群軟體上，一家台南號稱是「零食版好市多」引發熱烈討論，店內不僅空間不小，販售的零食更是有許多童年回憶，包裝Size更是完全不輸給好市多的份量，讓不少人去台南玩甚至都列入參觀行程之一，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
這間在台南被稱為「零食版好市多」的店家名為「百興隆食品行」，位處台南市安南區，在北安路以及長溪路的交叉路口處，是一家賣糖果餅乾已經超過50年的店家，老闆秉持著物美價廉以及服務大眾的熱忱所經營的店家。
店內沒有過多的裝潢以及擺設，就是許多的貨架，看起來就像倉庫那般，其最主要的特色就是「販售許多古早味的零嘴、餅乾」，另外則是有「大小包裝」可以選購，其中大包裝的份量比好市多的家庭號份量還要多非常多，日前有網友去逛時，看到一包瓜子的份量直呼「這個泡茶可能要泡一輩子喔！」笑翻不少網友。
而仔細看Google評價上面，不少人也都表示「看別人推薦來朝聖，餅乾種類真的多道選擇障礙，逛過一次還會想繼續來！」、「買零食首選，逛過就回不去了，選擇太多了」、「免會員又有大份量零食可以買，好幸福」、「店裡以大包裝的零食餅乾為主打，超大包的有比較便宜，但是一包會讓一般的小家庭吃到懷疑人生」、「毫無裝潢直接的倉庫格局好真實，超多零食逛一次帶不回家」。