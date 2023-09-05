吃麥當勞鰲龍蝦堡變「菠蘿麵包超人」 一過敏症狀醫勸：快掛急診
麥當勞日前推出「鰲龍蝦堡」，一份套餐要價450元，但澎湃的鰲龍蝦內餡依舊吸引不少民眾嚐鮮。不料，近日卻有網友抱怨，表示自己吃了麥當勞的螯龍蝦堡後，全身腫成「菠蘿麵包超人」，連氣管都腫起來且呼吸困難，引發熱議。真心皮膚科診所周宛儀醫師從照片推測應該是常見的「蕁麻疹」，且網友在提到「氣管腫起來」，醫師提醒，氣管腫已經屬於神經血管性水腫，可能會影響呼吸，需要趕快到急診室就醫。
記者周淑萍/綜合報導
周宛儀醫師表示，從照片上狀況來看應該是「蕁麻疹」，是國人常見的皮膚疾病，且不分年紀都會出現，根據統計，大概每5人就有1人曾經有蕁麻疹的困擾。發作的狀態千變萬化，嘴巴、眼皮腫起來，或是皮膚紅腫一片，醫師提醒：「看起來會很可怕，但蕁麻疹並不會傳染。」
此外，從原貼文者的內容中有提到「連氣管都腫起來，且呼吸困難」，周宛儀醫師表示「氣管腫起來，屬於神經血管性水腫，很有可能會影響到呼吸，嚴重的話甚至會有生命危險，需要趕快到醫院就診。」
周宛儀在部落格上提到誘發蕁麻疹的原因有很多，食物以殼類海鮮過敏最常見、食品添加物、堅果等也都會，但不一定只有食物，是否有感染、正在服用的藥物、保健食品，甚至壓力大都可能會誘發蕁麻疹發作。
她提醒，吃了某食物過敏，並不能說某食物有問題，有可能是因為自身體質所造成，建議如果有過敏體質。且知道哪類型的食物容易誘發自己的蕁麻疹發作，就應該減少甚至避免攝取才不會讓過敏反覆出現。