《棋靈王》鐵粉花2年自製同人動畫！讓進藤光「通往本因坊之路」
《棋靈王》(棋魂)漫畫由堀田由美負責原作，小畑健負責漫畫繪製，1999年起開始連載，直到2003年完結。動畫版則是從2001年起播出，直到2003年結束。近期就有狂熱粉絲耗時2年做出同人動畫「通往本因坊之路」，圓了許多當年粉絲最想看到的劇情。
記者潘毅/綜合報導
中國大陸影音平台 Bilibili 上，創作者蘇戈Ex、DESTINY-孑然-、廣雋雏雏鳥等人集結，製作出《棋靈王》同人版「通往本因坊之路」動畫，內容主要描述主角進藤光和桑原封手後的對局，最終由進藤光贏過桑原拿下本因坊頭銜，是廣大棋靈王粉絲當年都想看到的劇情。
這部動畫片長約20分鐘，包含賽璐璐風格、人物畫風與運鏡都十分還原2001年當時的TV版動畫，甚至還進行了日文配音。創作者蘇戈Ex也坦言，這部20分鐘的動畫，就花了團隊所有人 1 年又 8 個月的時間去製作，光是學圍棋和尋找各項資料就花了半年的時間。
蘇戈Ex還透露，這部同人動畫中，主角進藤光配音者還是他本人，「因為聲優花幾個月都沒找到適合的，最後只好自己親自配音」，最後也感謝製作時提供各項協助的老師們，圓了他 10 多年之夢。
這部同人動畫在8月底上傳之後，便獲得廣大《棋靈王》粉絲的高度好評，紛紛留言大讚「童年回憶，感謝製作團隊圓夢」、「這追夢的過程真的令人動容」、「好看欸！圓了當年的坑」、「跪著看完」。