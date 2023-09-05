台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

小三偽裝「銀行LINE」偷情人夫！正宮查勤快看「6管道」：藏超深

▲近年來手機通訊軟體百百種，讓一些玩咖的偷腥手段變得更加「多元專業」。（圖／Pixabay）
▲近年來手機通訊軟體百百種，讓一些玩咖的偷腥手段變得更加「多元專業」。（圖／Pixabay）

記者潘毅/綜合報導

昨（4）日晚間過網紅馮語婷驚爆閨蜜老公的「偷情新招」，在小三高度配合之下，不只刻意改為和金融機構同名，還將大頭貼換成該金融機構官方LINE機器人頭貼，甚至在發送每條訊息之前，複製打上一串銀行廣告訊息，高科技偷情法引爆熱議。其實相似手法過去就層出不窮，《NOWnews》盤點容易被正宮查勤時忽略的「6管道」及真實案例！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網紅馮語婷今（4）日晚間卻分享閨蜜老公耍的「偷情新招」，手段曝光更是讓大批網友刷新三觀。（圖／馮語婷臉書）
▲網紅馮語婷分享閨蜜老公的「偷情新招」，手段曝光讓大批網友刷新三觀。（圖／馮語婷臉書）
LINE隱藏、封鎖名單、隱藏聊天室
除了本次事件人夫與小三高度合作的例子，許多人偷吃都會選擇隱藏、封鎖等功能，但只要到設定處找到聊天，就可以看到隱藏的聊天室紀錄對話。設定的好友欄，則可以看到封鎖、隱藏好友名單。

❗用「蝦皮聊聊」偷情
2022年時，有女網友在論壇《Dcard》爆料，男友利用購物APP「蝦皮」私訊許久未聯絡的曖昧對象，內容甚至充滿「她這幾天都不在，要不帶妳出去走走？」等曖昧詞句，讓不少網友驚呼：「原來當初被劈腿就是忘了查蝦皮」。

▲女網友在論壇《Dcard》爆料，男友利用購物平台「蝦皮」的APP私訊許久未聯絡的曖昧對象。（圖／Dcard）
▲女網友在論壇《Dcard》爆料，男友利用蝦皮購物APP私訊許久未聯絡的曖昧對象。（圖／Dcard）
網銀轉帳備註煽情對話
2021年時，一位苦主男網友，發現交往3年女友的銀行帳戶轉帳次數大量增加，女友起初解釋是拍賣東西，但女友不僅匯款次數頻繁也聯絡不上人，他越想越不對勁。苦主索性趁女友洗澡看聊天紀錄，沒想到恰巧又有一筆錢匯到手機，登進女友銀行帳戶，轉帳紀錄都是一串的「520、233、666」，點開備註欄位後發現內容都是「寶貝睡了嗎」、「寶睡不著在想妳」、「我晚點到，寶寶先準備好」等煽情對話，才抓到女友偷吃。

▲一位苦主男網友，發現交往3年女友的銀行帳戶轉帳次數大量增加，一看備註才發現小王的訊息。（圖／Dcard）
▲一位苦主男網友，發現交往3年女友的銀行帳戶轉帳次數大量增加，一看備註才發現小王的訊息。（圖／Dcard）
IG便利貼
去年底Instagram推出「便利貼」新功能，沒想到立刻被拿來當作偷吃神器！一位女網友發現，男友時不時會以便利貼留下「晚上吃什麼」、「晚上誰沒局？」等字句，但另一位共同女性好友都會回應相似的答案「想吃串燒火鍋牛排」、「選我！晚上7點集合」，最終真的抓到兩人劈腿。

▲去年底Instagram推出「便利貼」新功能，沒想到立刻被拿來當作偷吃神器
▲去年底Instagram推出「便利貼」新功能，沒想到立刻被拿來當作偷吃神器。（示意圖／IG）
Telegram、微信
近年竄紅的通訊軟體Telegram，以高度隱私性成名，更在烏俄戰爭中成為前線訊息主要傳遞來源。不過傳到台灣來之後，也被當成許多男女相約偷吃的管道。此外中國大陸的通訊軟體微信，也因為有隱藏聊天記錄功能而被譽為出軌神器。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲近年竄紅的通訊軟體Telegram，以高度隱私性成名，更在烏俄戰爭中成為前線訊息主要傳遞來源。（圖／美聯社／達志影像）

人夫LINE上驚見「偷情新招」！正宮被瞞超久　眾傻眼：小三好配合

最新12組LINE免費貼圖！貓咪變超萌早安長輩圖　南投縣政府送40張

《棋靈王》鐵粉花2年自製同人動畫！讓進藤光「通往本因坊之路」

宜蘭女藝術家「收錢辦事」！演大24歲高官小三　陪睡代價逾百萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞