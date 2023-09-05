小三偽裝「銀行LINE」偷情人夫！正宮查勤快看「6管道」：藏超深

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除了本次事件人夫與小三高度合作的例子，許多人偷吃都會選擇隱藏、封鎖等功能，但只要到設定處找到聊天，就可以看到隱藏的聊天室紀錄對話。設定的好友欄，則可以看到封鎖、隱藏好友名單。
❗用「蝦皮聊聊」偷情
2022年時，有女網友在論壇《Dcard》爆料，男友利用購物APP「蝦皮」私訊許久未聯絡的曖昧對象，內容甚至充滿「她這幾天都不在，要不帶妳出去走走？」等曖昧詞句，讓不少網友驚呼：「原來當初被劈腿就是忘了查蝦皮」。
❗網銀轉帳備註煽情對話
2021年時，一位苦主男網友，發現交往3年女友的銀行帳戶轉帳次數大量增加，女友起初解釋是拍賣東西，但女友不僅匯款次數頻繁也聯絡不上人，他越想越不對勁。苦主索性趁女友洗澡看聊天紀錄，沒想到恰巧又有一筆錢匯到手機，登進女友銀行帳戶，轉帳紀錄都是一串的「520、233、666」，點開備註欄位後發現內容都是「寶貝睡了嗎」、「寶睡不著在想妳」、「我晚點到，寶寶先準備好」等煽情對話，才抓到女友偷吃。
❗IG便利貼
去年底Instagram推出「便利貼」新功能，沒想到立刻被拿來當作偷吃神器！一位女網友發現，男友時不時會以便利貼留下「晚上吃什麼」、「晚上誰沒局？」等字句，但另一位共同女性好友都會回應相似的答案「想吃串燒火鍋牛排」、「選我！晚上7點集合」，最終真的抓到兩人劈腿。
❗Telegram、微信
近年竄紅的通訊軟體Telegram，以高度隱私性成名，更在烏俄戰爭中成為前線訊息主要傳遞來源。不過傳到台灣來之後，也被當成許多男女相約偷吃的管道。此外中國大陸的通訊軟體微信，也因為有隱藏聊天記錄功能而被譽為出軌神器。