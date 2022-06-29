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男友用蝦皮偷約小三！「對話跳出」她愣：我還登著你帳號

▲原PO最近與男友爭吵不斷，豈料男友竟然用蝦皮偷約小三，也讓她傻眼直呼「你知道我還登著你帳號嗎」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO最近與男友爭吵不斷，豈料男友竟然用蝦皮偷約小三，也讓她傻眼直呼「你知道我還登著你帳號嗎」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 09:24:512022-06-29 09:36:38

男女之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至偷吃分手；對此，就有一名女網友發文，表示最近與男友不停爭吵，雙方協議各自獨處，豈料男友竟然馬上去找之前藕斷絲連的對象，甚至用購物平台「蝦皮」來聯絡，讓她忍無可忍「你知道我還登著你的蝦皮嗎」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示最近和男友大事吵不完，小事不間斷，「吵架的原因無非是你跟你媽之間對我的要求，我還沒嫁，就把我當成嫁過去一樣 」，像是臨時要原PO去幼稚園接男友姊姊的小孩，她問了一句「為什麼是我去」，結果男友回「妳也是算我們的家人，之後也會這樣幫忙，而且妳又不用上班，時間那麼自由」。

但她反駁，自己在家接case畫畫工作，也是在上班，「吵不完的永遠都是你家人的態度，還有你幫襯你家人對我不合理的要求，人跟人之間講的是互相，我還以為善待你們，你們也會善待我，是我膚淺低估了，有福之人不入無福之門，他家的門，我是沒法入了」。

也因為兩人爭吵不斷，也協議「這段時間當成冷靜期」，豈料原PO男友竟然利用購物平台「蝦皮」的APP私訊許久未聯絡的曖昧對象，「她這幾天都不在，要不帶妳出去走走？」，不過對方則回「你不分手還想拖著我多久」。

而男友接著說「最近跟她很常出現口角摩擦，再給我幾天時間吧，這幾天我們出去走走，我跟她把這段時間當冷靜期」，對方也回「她在冷靜，你卻帶我出去玩，我看今天的她，就是未來的我」，不過男友則給出承諾「不會的，真的」。

▲原PO男友用蝦皮偷約小三。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO男友用蝦皮偷約小三。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO看見手機跳出這些訊息，既憤怒又傻眼「你知道我（手機）登著你的蝦皮嗎」，並解釋自己之所以會登入男友的蝦皮帳號，是在半年多前，「去年12月12日促銷，需要借用他的帳號，用完之後我也忘記登出」，也因為後續她開始學用淘寶，豈料27日就看見手機跳出這樣的對話。

貼文一出，網友全傻眼，「這男的實在有夠爛欸」、「原來這就是傳說中的蝦皮開賣場偷吃術」、「第一次看到用蝦皮偷情的，真的蝦爆了」、「媽寶軟爛男，只想著自己才會劈腿，快分」、「真的偷吃什麼工具都用得上…」、「原來當初被劈腿就是忘了查蝦皮」、「我有任男友也是用蝦皮跟砲友聯絡呢」、「第一次看到蝦皮也能偷吃，好扯」、「笑死那女的還有自覺」。

不過，也有網友好奇原PO經濟是否全依賴男友，才被要求分擔家務，對此，原PO也表示「我自己的收益，對他是有所隱瞞，我出發點只是想看看在他面前，是不是會因為自己沒創造價值，所以要被當成廢人，在小事情上利用」，不然平時生活開銷也是AA制，男友甚至住在她的房子，「房子他不知道是我自己買的。我跟他說我租的，他當自己合租，而我只要求他付電費」。（編輯：郭佩蓉）

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