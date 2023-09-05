獨／海底撈「工作8天被扣8萬」！扣薪明細公開臉綠　前員工揭真相

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然而只見明細當中，發現有幾項扣到1萬元至2萬元，像是把掉在地上的手套和菜瓜布重新使用被扣1萬元、把下水道的水桶拿去洗鍋間水槽裝水被大扣2萬元，其餘很多清洗鍋具、餐具不乾淨整潔，還有服裝儀容的問題，則多次被扣款1千元至2千元不等。
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼「你的衛生習慣先改改再去做餐飲業吧.....」、「不太可能這樣扣，全台灣海底撈都這樣早就被檢舉爆了」、「怎麼可能會這樣扣啊，扣到超過本薪，要是真的海底撈早就勞工糾紛滿天飛了」、「不過這也表示海底撈針的有在顧食品衛生！給推」。
而《NOWnews》記者也實際訪問到海底撈前員工，他向記者表示「海底撈的內規應該是走扣分制度，沒聽過有人直接是被扣薪水，因為海底撈非常注重食品安全衛生問題，每個月會有一個食品安全的分數，入職之前都會講清楚，如果這個分數被扣光、扣超過，那麼就會剩下保底薪資，但不會出現有倒扣的情況」。
海底撈前員工表示「海底撈薪水有不同種的計算方式，有月薪制度也有按照服務桌數、人數去計算的，以保底薪資來看，一般剛進去薪資落在36K至41K不等，通過考核之後就會開始有績效獎金制度，薪資就會往上提升」他坦言「會去海底撈工作的人都一定知道進去就是要做餐飲高標，加上店家給予專業的新人訓練，自己入職到離職也沒有被扣過食品安全的分數，更別說有倒扣薪水的問題」。