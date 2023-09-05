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獨／海底撈「工作8天被扣8萬」！扣薪明細公開臉綠　前員工揭真相

▲海底撈是非常注重衛生食安問題的火鍋店，服務品質一向備受稱讚。（圖/記者張嘉哲攝）
▲海底撈是非常注重衛生食安問題的火鍋店，服務品質一向備受稱讚。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

有些餐廳業者的相關規定較為嚴謹，每家內規都有自己的一套標準，常見會扣薪的理由就是上班遲到、損壞公司物品等。然而，火鍋店家「海底撈」一向服務絕頂，而近日卻被一名員工爆料，表示自己才去工作8天就被扣8萬多元，且月薪才3萬多元，貼文掀起廣大迴響，不少人紛紛認為「非常不合理」。而《NOWnews》也訪問到海底撈前員工，則直言「沒看過這樣的扣薪制度」。

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一名網友在臉書社團「爆料公社二社」貼文指出，自己在海底撈工作才8天，因為種種原因被扣薪8萬2888元，表示自己的月薪才3萬多元，結果才工作8天就被扣超過本薪，氣憤表示「我們根本是做白工」，並且附上被扣款的原因明細。

然而只見明細當中，發現有幾項扣到1萬元至2萬元，像是把掉在地上的手套和菜瓜布重新使用被扣1萬元、把下水道的水桶拿去洗鍋間水槽裝水被大扣2萬元，其餘很多清洗鍋具、餐具不乾淨整潔，還有服裝儀容的問題，則多次被扣款1千元至2千元不等。

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▲網友分享自己去海底撈工作結果才8天被扣8萬多，但是工資實際上才3萬多。（圖/爆料公社二社）
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼「你的衛生習慣先改改再去做餐飲業吧.....」、「不太可能這樣扣，全台灣海底撈都這樣早就被檢舉爆了」、「怎麼可能會這樣扣啊，扣到超過本薪，要是真的海底撈早就勞工糾紛滿天飛了」、「不過這也表示海底撈針的有在顧食品衛生！給推」。

而《NOWnews》記者也實際訪問到海底撈前員工，他向記者表示「海底撈的內規應該是走扣分制度，沒聽過有人直接是被扣薪水，因為海底撈非常注重食品安全衛生問題，每個月會有一個食品安全的分數，入職之前都會講清楚，如果這個分數被扣光、扣超過，那麼就會剩下保底薪資，但不會出現有倒扣的情況」。

海底撈前員工表示「海底撈薪水有不同種的計算方式，有月薪制度也有按照服務桌數、人數去計算的，以保底薪資來看，一般剛進去薪資落在36K至41K不等，通過考核之後就會開始有績效獎金制度，薪資就會往上提升」他坦言「會去海底撈工作的人都一定知道進去就是要做餐飲高標，加上店家給予專業的新人訓練，自己入職到離職也沒有被扣過食品安全的分數，更別說有倒扣薪水的問題」。

▲原PO好奇海底撈「撈麵」的撈麵師傅薪資如何？貼文一出，也有知情網友透露「真實數字」，貼文一出，網友全震驚。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲海底撈是非常注重衛生食安問題的火鍋店，服務品質一向備受稱讚。（圖／NOWnews資料照）

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