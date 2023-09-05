婦誤信投資股票及虛擬貨幣被騙335萬 警埋伏逮2車手
67歲許姓婦人日前透過LINE上認識一位名投資老師，在老師的指揮下引導報案人投資股票以及虛擬貨幣，在7月5日、11日分別臨櫃匯款50萬元及55萬元到對方提供的帳戶內，甚至又再誘騙面交付了230萬元，總計過程中竟付了335萬，最後婦人才驚覺受騙，向警方報案，利用面交之際，逮捕25歲李姓及20歲歐姓2名男子的詐騙集團成員，依涉嫌詐欺及洗錢防制法移請偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
新店警分局安康派出所副所長曾國瑜表示，許姓婦人直到對方以帳戶無法提領跟交易程式被凍結為由告知，需再支付50萬元保證金才能放款，許姓婦人才驚覺受騙，向警方報案；在得知面交時間地點後，立即派遣警力布署控制埋伏，在上個月16日晚間，於新店區安德街某便利商店內，順利逮獲詐欺車手，附帶搜索查扣手機4支、虛擬貨幣買賣契約等證物。
警方呼籲，網路投資理財詐騙多，投資應循正常管道；遇有可疑為詐騙資訊，請多向周遭親友詢問，或撥165反詐騙專線與110報案電話反映，以防自身財物損失。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。