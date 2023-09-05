國小兒聯絡簿上寫「Chinese講」！家長見晶晶體暴怒：學校要求的
近年來台灣逐步朝向「2030雙語政策」方向邁進，主要目的在於強化台灣年輕世代的競爭力，但政策施行2年多來問題不斷冒出。近期更有家長抱怨，孩子聯絡簿上出現「晶晶體」，得知是學校要求的寫法更忍不住暴怒：「用這種東西，語文會學好我輸你」。
記者潘毅/綜合報導
近期一位家有國中小生的家長在論壇PTT上貼出孩子的聯絡簿照片，只見上方充斥中英混雜的用法，如「Math習Page、簽訂Chinese講、紀錄English句」，要仔細想才能看出是指「數學習作的頁數」、訂正國文講義、紀錄英文句子」等事情。
看完這個充滿晶晶體的聯絡簿，也讓該家長忍不住痛批「這個是學校要求的寫法，你告訴我這是什麼？這種東西，語文會學好我輸你」，他同時坦言，自己相當認同台灣推動雙語，但教育應該要適當的調整，「執行面給的資源面，已經跟不上且越來越混亂了。」
不少鄉民看完後，也紛紛搖頭「原來雙語就是把英文硬插進中文呀」、「這教育怎麼回事」、「晶晶體大進化」、「台灣語文就填鴨的，老師不會講也沒用」；但也有人表示「哪間學校啊 我們學校沒這樣呀」、「我們三重沒這樣耶 」、「我這裡桃園都沒這樣了」。
📍什麼是「晶晶體」
晶晶體是起源於2016年的臺灣流行語，名稱起源是台灣的名媛李晶晶，因為她平時說話時都會以中文與英文夾雜方式表達，連社群發文習慣也是如此，例如「在夏天吃一球ice cream，真的會讓人很happy」等，自此「晶晶體」就成為炫耀雙語能力卻弄巧成拙的代名詞。