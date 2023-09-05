「小村大債」成「攔路虎」！中國70萬村莊負債9.3兆　埋經濟地雷

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據某省份的一名村副書記表示，他在村子裡工作接近15年，該村超過200萬元人民幣的債務中，有幾十萬元是舊債，是1990年代至2006年全面取消農業稅期間村集體形成的債務，被稱為「傳統村級債務」或「舊村級債務」。
該名村副書記指出，過去農業稅費較重，不少農戶無力繳納，只能由村集體為農戶墊付，借款完成稅費上繳任務。幾十年來有些農戶錢還了，有些到現在沒有還上，因此債務延續至今。
另外，有多名專家認為，村莊建設所導致的建設性債務，是村莊債務的主要來源。中央政府要求地方承擔30％至60％地方建設經費，許多村莊只能舉債，最後落得積欠各類工程款的下場。
武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文指出，一些過去歷史上是「好村」的村莊後來越變越差，部分原因是承擔地方示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等。為了推進硬性要求的建設項目，導致許多不必要的建設，一些債務較龐大的村子，都是因「形式主義」工程欠了債。
呂德文指出，債務對村莊的影響很大，村幹部主要任務不再是服務群眾，而是解決債務，「債務不化解掉，等於整個村莊就僵死在這兒了」。
報導指出，集體經濟收入較低的村莊，還債舉步維艱。調查顯示，除浙江、上海、珠三角省份，中國許多村子的集體經濟年收入不超過10萬人民幣，絕大多數僅5萬人民幣左右。