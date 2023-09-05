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「小村大債」成「攔路虎」！中國70萬村莊負債9.3兆　埋經濟地雷

▲中國地方政府債務成為官方嚴防風險之一，但「小村大債」也是中國經濟不容忽視的問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國地方政府債務成為官方嚴防風險之一，但「小村大債」也是中國經濟不容忽視的問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國地方政府債務高達94兆人民幣（約台幣412.75兆元），成為官方嚴防風險之一，但近來有調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個村莊中，共欠9000億人民幣（約台幣3.9兆元），有些村子僅1千、2千人，負債卻高達數千萬人民幣，「小村大債」也成為不容忽視的問題，恐成為中國力拚經濟復甦的「攔路虎」。

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根據《中國新聞週刊》報導，據中國農業農村部抽樣調查顯示，截至2019年上半年，全中國70萬個行政村莊中，「村級債務」總額已高達9000億人民幣，村級組織平均負債130萬元人民幣（約台幣750萬元），來源包括過去農業稅短收，還有無益的建設。報導引述近年到多地村莊調研的專家說法指出，中國村級債務分布範圍極廣，無論從南到北或發展程度高低，幾乎涵蓋全中國，專家調研的村莊也幾乎都有村級債務，當中負債最嚴重的村莊，只有1千至2千人，負債卻高達幾千萬。專家表示，「小村大債」已經是中國實施鄉村振興的「攔路虎」，抑制村級債務增長迫在眉睫。

據某省份的一名村副書記表示，他在村子裡工作接近15年，該村超過200萬元人民幣的債務中，有幾十萬元是舊債，是1990年代至2006年全面取消農業稅期間村集體形成的債務，被稱為「傳統村級債務」或「舊村級債務」。

該名村副書記指出，過去農業稅費較重，不少農戶無力繳納，只能由村集體為農戶墊付，借款完成稅費上繳任務。幾十年來有些農戶錢還了，有些到現在沒有還上，因此債務延續至今。

另外，有多名專家認為，村莊建設所導致的建設性債務，是村莊債務的主要來源。中央政府要求地方承擔30％至60％地方建設經費，許多村莊只能舉債，最後落得積欠各類工程款的下場。

武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文指出，一些過去歷史上是「好村」的村莊後來越變越差，部分原因是承擔地方示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等。為了推進硬性要求的建設項目，導致許多不必要的建設，一些債務較龐大的村子，都是因「形式主義」工程欠了債。

呂德文指出，債務對村莊的影響很大，村幹部主要任務不再是服務群眾，而是解決債務，「債務不化解掉，等於整個村莊就僵死在這兒了」。

報導指出，集體經濟收入較低的村莊，還債舉步維艱。調查顯示，除浙江、上海、珠三角省份，中國許多村子的集體經濟年收入不超過10萬人民幣，絕大多數僅5萬人民幣左右。

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