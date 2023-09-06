麥當勞最糟用餐時段「早上10點半」　前廚師揭內幕！最懷念這餐點

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邁克說，此時廚師要把早餐食材、配料全移走，騰出空間補上午餐食材與用料，等著迎接中午高峰期。但10點半剛好也是員工輪班時間，廚房會有更多員工進進出出。他說這樣會引發很多問題，「所有變化部分都在店內變得更加繁忙的時間一起發生，同時也改變了整個菜單」，認為是麥當勞2020年取消全天候早餐導致。
影片上傳後引發網友討論，不少人依舊懷念全天候早餐，「為什麼取消全天早餐？那是最好的」、「有一次麥當勞轉換午餐時，搞亂了我的早餐訂單，我還因此得到了大量的早餐餐點來做為補償」。但也有人認為，這表示10點半後到麥當勞用餐是最棒的，「因為餐點最新鮮」。
當時美國麥當勞在官方推特說明停賣全天候早餐原因，是為了簡化廚房操作，提供更好的服務速度和訂單準確性。事實上，麥當勞全天候早餐雖受歡迎，但《彭博》報導指，從全天候早餐推出後，麥當勞2012到2018市占掉了近3%點。當時《Inc.》便稱讚，麥當勞趁疫情間第一個對全天候早餐開刀，是一石不只二鳥的聰明策略。
@chefmikeharaczReplying to @miquelwhitcomb Former #McDonalds corporate chef explains why 10:30 is the worst time to go to McD. #mcdonaldssecrets #mcdonaldsdrivethru #mcdonaldsworker #mcdonaldslife #mcdonaldsbreakfast #mcdonaldsbreakfastallday #mcdonaldslunch #BigMac #QuarterPounder #McMuffin #McChicken #McNuggets #McGriddle #McRib #McRib #FiletOFish #fastfoodworkers #FastFood #FastFoodLife
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