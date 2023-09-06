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麥當勞最糟用餐時段「早上10點半」　前廚師揭內幕！最懷念這餐點

▲麥當勞最糟用餐時段是何時？美國麥當勞前廚師指是「早上10點半」，原因是那時要轉換餐點，最忙亂。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞最糟用餐時段是何時？美國麥當勞前廚師指是「早上10點半」，原因是那時要轉換餐點，最忙亂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

麥當勞早餐擁有一群死忠鐵粉，不過得趕在早上10點半前才吃得到。而美國麥當勞3年前停賣「全天候早餐」後，和台灣一樣都在早上10點半轉換供餐，但美國一名麥當勞前廚師，卻在TikTok喊話，提醒大家「盡量別選在早上10點半前後去麥當勞用餐」，因為這時正是店裡最忙亂的時刻，可能不會獲得很好的用餐體驗，影片曝光後，讓不少美國網友懷念「全天候早餐」。

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美國麥當勞前廚師邁克（Mike Haracz）常在TikTok爆料麥當勞內幕，擁有超過19萬名粉絲追蹤。他日前拍影片，回答「為什麼10點半是麥當勞最糟糕的用餐時段」問題，說明因為早上10點半是麥當勞將餐點品項從早餐轉換成午餐的時刻，廚房內的配料、烹飪設備都要重新調整，「這意味著油炸鍋不再炸薯餅，而是炸薯條，烤架設定的時間和溫度也不同」。

▲麥當勞最強「夏季優惠券」，連吃35天買一送一，大薯、雞塊「加一元多一件」。（圖／台灣麥當勞提供）
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邁克說，此時廚師要把早餐食材、配料全移走，騰出空間補上午餐食材與用料，等著迎接中午高峰期。但10點半剛好也是員工輪班時間，廚房會有更多員工進進出出。他說這樣會引發很多問題，「所有變化部分都在店內變得更加繁忙的時間一起發生，同時也改變了整個菜單」，認為是麥當勞2020年取消全天候早餐導致。

影片上傳後引發網友討論，不少人依舊懷念全天候早餐，「為什麼取消全天早餐？那是最好的」、「有一次麥當勞轉換午餐時，搞亂了我的早餐訂單，我還因此得到了大量的早餐餐點來做為補償」。但也有人認為，這表示10點半後到麥當勞用餐是最棒的，「因為餐點最新鮮」。

當時美國麥當勞在官方推特說明停賣全天候早餐原因，是為了簡化廚房操作，提供更好的服務速度和訂單準確性。事實上，麥當勞全天候早餐雖受歡迎，但《彭博》報導指，從全天候早餐推出後，麥當勞2012到2018市占掉了近3%點。當時《Inc.》便稱讚，麥當勞趁疫情間第一個對全天候早餐開刀，是一石不只二鳥的聰明策略。

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