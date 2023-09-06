高虹安市府團隊大地震！新任美女處長施淑婷被起底 老公是建商
新竹市政府公布人事異動，不只副市長蔡麗清去職，城市行銷處、民政處以及文化局長也都將離開，民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任。市府新聞稿說，施淑婷擔任發言人時表現亮眼，長期陪同高市長出席市府各大小活動，且同時身兼民政處業務協調工作，對於民政處主責業務、地方事務熟捻，深受各地方社團及民眾歡迎，未來能更加提升市府民政系統的溝通協調能力。
記者何哲欣／台北報導
不過有網友質疑施淑婷的學經歷，年僅36歲的她，從政之前只有做過兩份工作，一個是電子業的人力資源管理師，另外是新竹市西區市議員候選人，「管理師在電子業不就助理？大概只有剛畢業會掛管理師，所以她只做過這份工作？然後，候選人能當經歷，是沒其他經歷可以放嗎？」
網紅四叉貓前晚上政論節目《鄭知道了》時則提到，高虹安選上新竹市長後，找了很多沒選上的市議員候選人進市府，有兩個有建商背景，一個是因涉賄選遭起訴的前助理葉國文，「就是那個黨部4層變7層的葉國文」，另一個就是施淑婷，老公是鉅世建設有限公司負責人顏仕昂。
四叉貓說，建商應該賺很多，但民眾黨這2個進市府的職位，頂多就幾萬元而已，他們為什麼放著建商生意不賺，要市府的職位，是這個職位可以讓他們獲得更大的利益？還是真的要為國為民？為新竹市民？