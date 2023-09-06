大馬總理：碧桂園「森林城市」設為金融特區　政府從反對到支持

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當時的總理馬哈地·穆罕默德明確地抗議該項目，他表示政府反對森林城市發展項目，是因為這些房子都是售賣給外國人，大馬人根本買不到這些房子。他強調：「我們不同意在國內建造房子再賣給外國人的概念。」他清楚地表明，政府不會發放永久居留簽證給外國人，到大馬買屋子和居住。
馬哈地認為大馬是個小國，如果大量外國人湧入，政府將會失去對國家的控制。他說：「外國人可以來度假，但永久居留不是我們歡迎的事情。」他指這些以外國人為銷售對象的房地產價格極高，以致於大部分的馬來西亞人，尤其是大馬的原住民族群根本負擔不起。
不過，現任總理安華認為將「森林城市」設為金融特區將能吸引國際投資者進駐，以及知識型和熟練型員工定居，進一步帶動馬國經濟。他透露在這個金融特區工作的合格熟練僱員，將享有15%的所得稅特別稅率優待。
安華說：「這個金融特區擁有多所國際高等教育機構及院校，以及高端工業園，具備吸引力和競爭力。政府也將在海關開設快捷通道，方便外籍熟練僱員入境。」雖然安華未透露更多有關森林城市金融特區的詳情，但他提出要求政府相關部門與柔佛州政府緊密合作，確保這個金融特區能在近期內落實。
馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處由碧桂園斥資1千億美元（約新台幣3.02兆）開發，預計花20年打造，目標吸引70萬人口定居，但到目前為止，只有約9000人入住。外國記者實地走訪該地，發現社區內的籃球場、花園、泳池，下午2點多仍一片空蕩蕩，頂多有建築工人路過。當外國記者問到怎麼沒有人，連房仲都尷尬起來，空曠景象十分駭人，網友們都戲稱是「鬼城」，也是碧桂園目前在馬來西亞最慘敗的建案。