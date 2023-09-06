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大馬總理：碧桂園「森林城市」設為金融特區　政府從反對到支持

▲馬來西亞「森林城市」是中國碧桂園的建案，過去曾受到大馬政府反對，如今政策急轉彎，新總理想規劃成金融特區。（圖／百度百科）
▲馬來西亞「森林城市」是中國碧桂園的建案，過去曾受到大馬政府反對，如今政策急轉彎，新總理想規劃成金融特區。（圖／百度百科）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國最大民營地產開發商碧桂園驚傳捲入債息風暴，不但債務纏身且投資人失去信心的危機，股價因此崩跌，現在又傳出海外投資失利，馬來西亞兆億造鎮案如空城，預計70萬人入住的城鎮，僅有9000人居住，猶如鬼城般荒涼，引發外界譁然，居民也對前景感到不安。馬來西亞政府過去曾在2018年極力反對「森林城市」建案，不過如今換了新首相，政策也急轉彎。馬來西亞總理安華·依布拉欣近日宣布，馬來西亞政府將把柔佛新山依斯干達經濟特區內的森林城市設為金融特區。

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2018年時任馬來西亞總理的馬哈地·穆罕默德曾極力反對「森林城市」建案，甚至認為是「賣國」行為，因爲「森林城市」八成買家是外國人，當中一半是中國人，變相成為中國富人移民的管道。

當時的總理馬哈地·穆罕默德明確地抗議該項目，他表示政府反對森林城市發展項目，是因為這些房子都是售賣給外國人，大馬人根本買不到這些房子。他強調：「我們不同意在國內建造房子再賣給外國人的概念。」他清楚地表明，政府不會發放永久居留簽證給外國人，到大馬買屋子和居住。

馬哈地認為大馬是個小國，如果大量外國人湧入，政府將會失去對國家的控制。他說：「外國人可以來度假，但永久居留不是我們歡迎的事情。」他指這些以外國人為銷售對象的房地產價格極高，以致於大部分的馬來西亞人，尤其是大馬的原住民族群根本負擔不起。

▲馬來西亞前首相馬哈地說，美國總統川普執掌政權4年後，亞洲可以期盼總統當選人拜登（Joe Biden）改善與傳統盟邦間的關係，並終結「愚蠢美中貿易戰」。資料照。（圖／達志影像／美聯社)
▲馬來西亞前總理馬哈地曾反對過「森林城市」建案。資料照。（圖／達志影像／美聯社)
不過，現任總理安華認為將「森林城市」設為金融特區將能吸引國際投資者進駐，以及知識型和熟練型員工定居，進一步帶動馬國經濟。他透露在這個金融特區工作的合格熟練僱員，將享有15%的所得稅特別稅率優待。

安華說：「這個金融特區擁有多所國際高等教育機構及院校，以及高端工業園，具備吸引力和競爭力。政府也將在海關開設快捷通道，方便外籍熟練僱員入境。」雖然安華未透露更多有關森林城市金融特區的詳情，但他提出要求政府相關部門與柔佛州政府緊密合作，確保這個金融特區能在近期內落實。

馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處由碧桂園斥資1千億美元（約新台幣3.02兆）開發，預計花20年打造，目標吸引70萬人口定居，但到目前為止，只有約9000人入住。外國記者實地走訪該地，發現社區內的籃球場、花園、泳池，下午2點多仍一片空蕩蕩，頂多有建築工人路過。當外國記者問到怎麼沒有人，連房仲都尷尬起來，空曠景象十分駭人，網友們都戲稱是「鬼城」，也是碧桂園目前在馬來西亞最慘敗的建案。

▲安華與旺茲莎是人生路途的重要伴侶。（圖／美聯社／達志影像）
▲現任總理安華近日宣佈要將「森林城市」設為金融特區。圖為安華與妻子旺茲莎。（圖／美聯社／達志影像）

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