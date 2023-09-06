香港YTR來台住1年！狂列舉「台灣人缺點」　友人點頭：定居要三思

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馬米高也對於台灣行人安全問題感到相當不解，因為自己每次過斑馬線時汽機車都不會禮讓，但在香港只要走上斑馬線，汽機車就會急停禮讓，台灣駕駛反而會選擇加速搶先通過，「我還是不要用自己的生命去教訓他們，在台灣過馬路，真的要非常留神」。
此外馬米高也表示，台灣人遇到生氣的事情，都會因為委婉性格而不會直接開口砲轟，這讓他感覺很假，Jenny也以自身經驗表示，曾遇過對方沒有火氣，根本無法吵架，反而會因此開始檢討自己「我這樣做是錯的嗎？對方不對變成自己不對。」
馬米高還覺得「台灣人死不認錯」，指出過去曾與他人發生爭執，對方明明做錯事卻一直不認錯，甚至只想用「不好意思」敷衍完結，讓兩人不禁搖頭「在這裡，光靠『不好意思』就可包裝所有東西。」
馬米高表示，香港人認為的「假」，通常是對方想害人、想得到利益，但台灣人是怕別人不好受、怕尷尬，想做「假好人」。但Jenny並不認同，直言台灣人是真的好人，只是做事會「互相」，去體諒、換位思考及有同理心。但最後Jenny也吐露心聲：「來台灣玩就好，定居就三思啦！或來小住幾個月也行，不要聽別人狂讚台灣，就帶著行李跑過來」。
而兩位香港來台住民對談內容曝光後，也引發台灣網友關注回應「透過香港人講出我心中的抱怨，我一直覺得台灣人作事有時很隨便，然後大家都習慣了，太在乎細節的人在台灣會很無奈」、「我是台灣人，這算是文化差異吧，住在台灣勢必會體會到台灣人的文化與習性，可以不認同，但尊重是必要的，認同移民這件事是要再三考慮，畢竟台灣現在目前的狀況不可能短期改變喔」。
還有其他各國網友也提出意見「我是馬來西亞人也相當能體會到和台灣人相處的特點，真的是文化差異，馬來西亞人和香港人相處模式很接近，說話比較直接和簡短」、「老實說作為香港人，覺得台灣是一個很棒很棒的地方，但沒有一個地方是完美的，這支影片也是在告訴想要移居台灣的人要留意這些是台灣很切實的文化」。