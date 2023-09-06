林志穎劇痛復健過程曝光 身心受創「不允許自己犯最大的錯」
林志穎車禍14個月首度現身，今（6）日擔任連鎖超商助學愛心大使，公開自己復健1年2個月的心路歷程，林志穎目前僅康復6成，比預期進度還慢，右手勉強能舉到60度，他透露：「我每天壓牆壁都很痛，每壓一下，我說『一定好』，要堅信自己。」因為當時載著兒子，林志穎至今還很自責，「這是我不允許自己犯的最大的錯。」
記者羅凌筠／台北報導
林志穎說：「我康復了6、7成，比我想像中慢，我以為半年內會好，現在1年多了，每一個月都在進步。」他右手無法舉直，勉強能舉60度，「這次能夠站出來有很多原因，這段時間確實不容易，也告訴正在康復的人，勇敢相信自己一定會好，我每天壓牆壁很痛，尤其前一個月，每壓一下，我說『一定好』，要堅信自己能夠好。」
林志穎也坦言去年發生車禍內心很受傷，「我對我自己不能接受，尤其我帶著家人在車上發生這樣的事情，到現在還很難過，這是我不允許自己犯的最大的錯，自己在賽車場就算了，如果造成小孩有任何狀況，我想我是不允許接受，還好受傷在我。」
林志穎也表示自己在家不提車禍，不希望兒子留下任何陰影。林志穎因車禍撞擊，顏面骨折、上顎碎裂一半，臉部鎖上20個鈦合金骨釘，差一點半身不遂，如今體重56公斤，手邊工作結束後會好好調養身體。