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瀧厚牛排買一送ㄧ！中秋節身分證「中1字」就加菜　最高整桌75折

▲瀧厚牛排搶攻九月中秋節烤肉商機推出好康活動，秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。歡慶頭份、蘆洲2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。（圖／瀧厚炙燒熟成牛排提供）
▲瀧厚牛排搶攻九月中秋節烤肉商機推出好康活動，秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。歡慶頭份、蘆洲2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。（圖／瀧厚炙燒熟成牛排提供）

記者蕭涵云/綜合報導

九月即將迎接中秋節烤肉盛事，瀧厚牛排搶攻肉肉控族群商機，9月8日起推出「中秋團圓・尋找瀧厚人」優惠活動，秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。歡慶「苗栗頭份大潤發、「新北蘆洲家樂福」2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。

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看好民眾期待九月中秋節烤肉盛事，號召肉肉控大口吃肉的好時機，瀧厚餐飲集團推薦烤肉以外的選擇並祭出優惠，9月8日至10月1日，特別推出 「中秋團圓・尋找瀧厚人」活動，只要名字符合對中「瀧、厚、中、秋」同音字，「中1字」同音，享整桌點菲力牛排，贈送「沙拉、酥皮濃湯、甜點」大方吃；「中2字」同音，享整桌美國見島和牛「肉量升級雙倍」；「中3字」同音，享「任點整桌75折」。

▲瀧厚炙燒熟成牛排8月暑假連開幕苗栗頭份大潤發、新北蘆洲家樂福2間新店！全門店祭出「酥炸魚柳條買一送一」優惠，訂位免費送「莫札瑞拉香濃起士棒」，還有「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠。（圖／瀧厚餐飲集團提供）
▲瀧厚牛排秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。（圖／瀧厚餐飲集團提供）
歡慶「苗栗頭份大潤發、「新北蘆洲家樂福」2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。即日起至9月14日，加入瀧厚會員，即可享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠；9月15日至9月30日加入瀧厚會員，還能吃到「酥炸魚柳條買一送一」。到瀧厚牛排內用還能暢享自助吧冷飲、蕃茄牛肉羅宋湯、玉米濃湯等餐點。

▲瀧厚牛排以排餐搭配無限享用自助吧，受消費者喜愛。（圖／瀧厚餐飲集團提供）
▲歡慶頭份、蘆洲2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。（圖／瀧厚餐飲集團提供）
另外，王品集團旗下3大燒肉品牌「最肉」、「Oh my!原燒」和「肉次方」，也聯合舉辦「中秋On肉Way」主題活動，即日起至10月10日，搭配王品瘋美食App，單筆消費滿1000元，送「燒肉饕客萬用券」一張，可跨店兌換指定贈菜，有機會吃到澳洲和牛橫膈膜、「海陸雙拼」板腱牛＋干貝及廣島牡蠣＋扇貝的「海滋味拼盤」；9月17日前還享早鳥優惠，消費即贈瘋點數6%回饋。

▲王品集團「Oh my!原燒、肉次方、最肉」3品牌也開跑「中秋On肉Way」活動，即日起至10月10日，單筆消費滿千送「燒肉饕客萬用券」，累積2次再抽「燒肉饕客百元套券」。（圖／王品集團提供）
▲王品集團「Oh my!原燒、肉次方、最肉」3品牌也開跑「中秋On肉Way」活動，即日起至10月10日，單筆消費滿千送「燒肉饕客萬用券」，累積2次再抽「燒肉饕客百元套券」。（圖／王品集團提供）
且上述3品牌累積消費2次以上，出示王品瘋美食APP，可再抽「燒肉饕客百元套券」一組，（每組3張百元券，限量100組）。抽中便能憑券用100元分別品嚐「最肉」日本A5和牛拼盤和「肉次方」進擊の肉套餐，最划算的「Oh my!原燒」的原燒雙人鑽切牛套餐，價值高達1898元，只要100元就能划算開吃。


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