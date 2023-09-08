冷氣吹不涼又有異音！他一檢查「裡面全結冰了」 專家揭關鍵成因
炎熱的夏天還在持續當中，許多人家中冷氣還是常常都開著。不過近期就有民眾回家後，發現冷氣吹出的風不冷，還出現異音，而一打開檢查，更看到裡頭已經遍佈「冰霜」。對此，專家也解答了其中成因。
記者潘毅/綜合報導
家住新店的沈先生分享自己遇到的冷氣問題，日前他下班回到家後，便打開冷氣想要降低室內氣溫，沒想到冷氣吹出的風卻一點都不涼，還發出不小的異音，隨後他關閉冷氣檢查，竟看到「室內機的冷排已經長滿了冰霜」。
對此，怡和家店店長強先生則解釋：「如果發現你的冷氣，它這個鋁鰭片結霜，一是有可能就是冷媒有滲漏，造成這個冷媒不足，二則是可能是濾網太髒，所導致室內機裡面的鋁鰭片結冰。」
這兩種成因的解決方法也有不小差異，強先生說明：「如果你的濾網很乾淨還結冰，那我建議就請專業的冷氣師傅，直接去掛壓力表，去做一個測試，進一步去判斷它是不是機器有故障的情況發生，以及是否需維修；如果只是濾網太髒，那就很簡單。直接去做清洗就可以，然後關機等待結霜融化，也不用擔心這個冷氣結霜融化所滴的水會影響到空調，因為它裡面都是有做防水的，這些水滴會先滴入進水盤，在透過排水管流至室外」。