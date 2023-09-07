獨家／籃協把鍋丟給中國、姚明打壓？ 知情人士痛批：顢頇至極！
中華隊無法參加2023年U16亞洲男籃錦標賽，引起軒然大波，籃協強調是東亞籃球協會（EABA）主席姚明和秘書長胡淑芬片面修改規則，且並未告知中華籃協，導致我國雖已組成U16國家隊，最後卻成為一場空，但事實真相為何，成為羅生門。
記者廖聿偉/台北報導
《NOWnews今日新聞》接獲爆料指出，其實東亞籃球協會早在今年2月之前，就發出正式邀請函，通知我國籃協參加2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，但籃協收到公文之後並未回覆，而東亞籃協祕書長、也是澳門籃協秘書長胡淑芬也透過電子信件再次確認，卻得到籃協「不參加」的回覆，因此在這場會議的大合照中，並沒有中華籃協代表出現。
該名知情人士表示，「東亞籃技術會議」固定每年舉辦一次，排定東亞地區各級籃球比賽的時程、主辦國、參賽資格等技術問題，是非常重要的會議，通常只要是會員國都會參與，「但籃協不知道是不是還想放年假，竟然錯過出席這麼重要的會議，連當場與FIBA代表提出抗議，或是主動爭取申辦資格賽的機會都沒了，實在很離譜！」
該知情人士強調，在業餘籃球中，東亞的水準最高，通常在亞洲地區的各級比賽，東亞幾乎都可以拿到5個參賽資格，但今年東亞區卻沒有國家或地區要辦資格賽，而排名前三的中國、韓國、日本本身就有門票，當然也無意舉辦，台灣正處在尷尬的位置，如果還不積極爭取，只能徒呼無奈。」
「籃協現在這批人，真的從來沒有進步過！」知情人士痛批，與其把鍋丟給中國、推給姚明打壓，不如回頭想想籃協在事前有機會爭取的時候為何不爭取？只會等到事後去抗議有用嗎？「籃協一直停留在過去，以為所有比賽都會按照過去的方法來走，殊不知突然一有狀況就無法即時反應，甚至到比賽前夕都組好隊了，才發現根本沒有比賽資格，顢頇至極！」
可惜了這批U16中華籃球代表隊，還在東亞運動會到第二名的好成績，本來可以為國爭光，卻被大人搞掉了比賽的機會。