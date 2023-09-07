獨家／遭指控未參加重要會議才搞烏龍　籃協祕書長李雲翔還原真相

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李雲翔強調，「我親自詢問過參加東亞籃技術會議的國家，當天會議上並沒有討論到任何U16亞洲男籃錦標賽資格變更的訊息，一切都是東亞籃協秘書長胡淑芬和姚明兩人共同商討的決定，這點中華籃協也已提出抗議。」
中華籃協何時知道台灣無法參加U16亞洲男籃錦標賽? 李雲翔證實時間點是在今年瓊斯盃期間(8月5日至20日)，當時也非常錯愕，立刻去釐清為何中華隊會被排除在外。
U16亞洲男籃錦標賽兩年舉辦一次，台灣已連續5屆參戰，2015年曾奪下隊史最佳亞軍；但2020年此賽事因為COVID-19疫情取消，李雲翔說，「過去參加隊伍數不多，且東亞的名額也較多，基本上中華隊都在保障名單內，未料今年分區名額改變，卻未被告知，才會導致無法參賽的結果。」
本屆東亞區名額為3席(2+1)，台灣剛好排名第4，若想要參賽勢必要爭取舉辦資格賽。李雲翔仍強調，「若籃協提前知道沒有資格，必定會去爭取主辦，甚至連蒙古也有意願，但東亞籃協卻片面做決定，我們也都反應不及。」
李雲翔表示，「若此事件是籃協疏失，我一定會扛起責任，絕不卸責；但導致如今的結果，無法接受東亞籃協如此獨斷的作為，也已寫信給亞洲籃總（FIBA Asia），要求更清楚、合理的解釋。」
最後李雲翔也再次強調，「最辛苦的是這批U16的成員，他們付出很多努力和心血，最後卻無緣參賽。」本次U16代表隊總教練廖覎鋕則表示無奈，「這一屆U16男籃大家的感情都很好，7周的訓練計畫也執行的十分不錯，最後卻不能打比賽當然是有些遺憾的。」
本次事件尚未落幕，顯然中華籃球協會理事長謝典林也不能接受，昨在臉書寫下，「姚明，出來單挑一下呀～」。此篇發文也引來球迷正反兩方的意見。
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