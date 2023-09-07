超商浩克深夜正式道歉了！大鬧超商原因曝光 53秒影片2度鞠躬
桃園28歲的一名朱姓健身教練在今年5月20的時候，在超商內怒吼、做出脫序行為還打傷2名員警，隨後雙方爆發激烈衝突，朱男因而被封為「超商浩克」的稱號。而就在近日，朱男與警方互相撤銷傷害告訴並且和解，朱男也在6日深夜上場一段53秒的影片，並且有誠意的2度鞠躬，對外「正式道歉」。
記者張嘉哲/綜合報導
朱男在6日於個人IG貼出一段影片，主題為「關於『超商浩克』我有些話想說#致上最真誠的道歉」，他在影片中表示「大家好，我就是大家口中的超商浩克，日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷兩名員警也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，在此我向大家鄭重的道歉」並且鞠躬道歉。
接著朱男表示「目前我已經和警方達成和解，這段期間也相當感謝外界的批評及指教，也非常謝謝那些替我說話的人，希望這件事情平息之後，外界可以不要對我、員警以及我的太太有任何攻擊的動作，我在此誠懇的向大家致歉」語畢又二度對著鏡頭鞠躬。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「精神看起來好很多了！有悔改就好！祝你跟你太太幸福」、「勇於承擔！敢面對的人都是值得被原諒的！」、「願意出來正式道歉就給推！恭喜與警方和解」、「Neo教練加油！希望你可以繼續在健美界發光發熱」。