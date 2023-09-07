威力彩頭獎飆4.7億！「3生肖」財運超旺 衝2方位買彩券拼退休
威力彩已經連續槓21期，今（7）日將開出的頭獎彩金上看4.7億元，不少人都希望財神爺來敲自家門！對此，民俗專家廖大乙就分享，屬猴、虎、馬的人則是自帶財運、鴻運當頭的生肖，且今年「大利」方位是南、北向，可以朝這方向的彩券行購買彩券，說不定能一舉把頭獎抱回家！
記者張嘉哲/綜合報導
根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，屬猴、虎、馬3個生肖的人，今年自帶財運，加上今年「大利」方位是南、北向，其次「小利」方位是東方，因此如果想要試手氣的民眾，建議可以找門口朝南、北方的彩券行購買彩券，增加中頭獎的機會，力拼直接退休！
另外，由於現在農曆7月進入尾聲，廖大乙表示，因為中樂透不是「正財」，如果是想要求「偏財運的話」，可以在好兄弟還沒「回歸」之前，到沒有廟門、三面壁的大眾爺、百姓公廟，祈求財運，不過一定要記得遵守自己的諾言還願。
而除了廖大乙老師分析外，塔羅牌老師小孟則表示，金牛座、天秤座、雙子座、巨蟹座也是最近財運正旺的星座，表示購買彩券最佳吉時為上午9時至11時和下午15時至17時，這兩大時間財富運勢最旺，但也提到「要先命中有福報，再搭配以上招財小撇步，才能擁抱財神」。