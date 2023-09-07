回台灣下機巧遇「國際巨星」！她上前握手嗨爆 本人0偽裝超親民
每個人都希望能夠在路上與自己的偶像來個巧遇！前一陣子《玩命關頭》系列電影的主角群「韓哥」來台灣時，就有不少影迷幸運捕捉野生韓哥，引起一陣討論。然而近日就有網友分享，自己出國回台時，卻意外遇到國際巨星、創作歌手「Lauv（Ari Staprans Leff）」，當下還跟他握手搭話，整個人非常親切，引起話題討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在日前在「Dcard」貼文指出「今天晚上剛下飛機後，在安檢流程遇到Lauv！天吶！當下竟然只有我認出他是誰，馬上脫口而出叫他的名字，他搭乘的車剛好停在我旁邊，我就跟他說我很喜歡你的〈I Like Me Better〉，並且跟他握手！他也跟我說謝謝」。
「他真的超親民，全程都在對我微笑，本來就蠻想去他演唱會的，結果台北場剛好卡到我出國第一天，沒想到回國後就遇到本人了，當場嚇到不行，這輩子第一次巧遇喜歡的歌手！真的太太太幸運了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不可能！太羨慕了」、「他們包含工作人員感覺都好友善」、「超級羨慕....還可以近距離接觸國際巨星」、「你好厲害還可以去跟他搭話哈哈哈哈，我是看到偶像都會躲超遠那種」、「看過台北場演唱會真的被他大圈粉，太可愛了」、「Lauv太可愛了天阿！笑容超帥的」。
事實上Lauv是來自美國的創作才子歌手，被稱為是「Z世代頂流創作才子」，一直以來都有「寵粉無極限」的形容跟隨他，成名曲包括〈ModernLoneliness〉、〈I Like Me Better〉等等，日前才在台北南港展覽館開唱，而今（7）日則是會在高雄巨蛋演出，沒想到意外被台灣粉絲在機場遇到，0偽裝且親民的形象，又圈粉一波！