免狂打6萬通電話！台中「不二糕餅」明起快閃台北 搶買規則曝光
只要中秋節未過，蛋黃酥搶購熱潮就方興未艾。繼陳耀訓蛋黃酥、彰化不二坊的蛋黃酥之後，台中排隊名店「不二糕餅」明日起將快閃台北SOGO復興館，預計也將造成搶購蛋黃酥風潮。不二糕餅透露，根據去年經驗，一大早7點就已有民眾排隊等領號碼牌，今年死忠饕客也已摩拳擦掌準備迎接。
記者葉盛耀/綜合報導
日前有網友爆料為了買彰化「不二坊」的蛋黃酥，動員全家族一共打了6萬通電話，才預訂到了1500顆蛋黃酥，後不二坊也公告，今年中秋檔期蛋黃酥訂單已售罄。但其實沒搶到不二坊沒關係，還有與其系出同門的台中名店「不二糕餅」的蛋黃酥。不二糕餅表示，他們與不二坊兩家都是獨立品牌，並非誰是誰的分店，不二坊是二代，不二糕餅是三代在管理，且兩個的配方基本上相同，但是當然還是有部分民眾因主觀意識覺得口感有差。
不二糕餅明日起將於台北SOGO復興館的B3設置活動臨時櫃區，將販賣招牌的蛋黃酥與檸月酥，日期為即日起至9月28日。明（9）日首日，預期就將有排隊人潮，SOGO復興館規定將於8:40於1樓大門前廣場發放號碼牌，9:00開店，依序由工作人員指引結帳取貨。每人每次限購5盒，不限品項。憑號碼牌結帳，若遺失或損毀無法辨識，視同放棄購買權利。每日數量有限，售完為止。
記者詢問每日準備數量為何，不二糕餅表示，因為台中店還是需出貨給之前預訂的客人，目前每日下午才營業，因此台北SOGO場備貨量受到預訂訂單影響，每日不定，總之，若當日號碼牌發放完畢後，即是當日備貨已售罄。
「不二糕餅」快閃店購買規則：
📍排隊動線：SOGO復興館1樓大門前廣場
📍領號碼牌：8:40發放號碼牌
📍開賣時間：9:00開店，依序由工作人員指引結帳取貨
📍限購數量：每人每次限購5盒，不限品項。
憑號碼牌結帳，若遺失或損毀無法辨識，視同放棄購買權利。
📍販售地點：SOGO復興館 B3活動臨時櫃區
📍販售日期：9月8日~9月28日每日9:00，數量有限，售完即止。