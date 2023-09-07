「台灣英語教父」曾伴病妻洗腎34年！賴世雄親曝72歲再婚甜蜜內幕

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賴世雄就這樣一路陪伴妻子治療長達34年，中間他也因此罹患憂鬱症、恐慌症，當時曾一年掛急診高達60次，「妻子臨終前努力將手抬起來的畫面至今仍歷歷在目」。
過了幾年之後，賴世雄在與以前軍校的校花級同學再度相遇，女方很節儉剛好是自己喜歡的類型，他也坦言，結婚則是由女方主動提出，這更讓他害羞回憶起學生時期：「有人發現我不管走到哪，她的眼睛一直看著我」，最終雙方決定再婚，共同度過餘生。
📍台灣「英語教父」賴世雄小檔案
賴世雄擁有美國明尼蘇達大學英語教學、大眾傳播雙碩士，大眾傳播博士的學歷，在台灣從事英語教學工作已經多年，1982年創辦《常春藤解析英語雜誌》，所出版的英文教材可以說是數不清，台灣的英文教學上有不少學生都被他帶過。
賴世雄曾在考大學時失利，最後轉考政治作戰學校新聞系，之後遇到美國西點軍校師生來訪時，同班沒有任何一人敢與對方接觸，只有一位曹同學以流利的英文跟對方交談起來，態度也非常從容，讓賴世雄便希望曹同學教他英文，開啟了賴世雄的「英文人生」。
之後賴世雄開始努力磨練英文能力，甚至還跑去天母免費替外籍人士洗車，唯一條件就是要車主用英語跟他聊天，就這樣他闖出了名堂，也練就了一口流利的英文，更成為台灣英語教學的教父。