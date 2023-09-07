傑尼斯改名「社長東山紀之做決定」 打這3字就出現老闆性侵藝人
日本「傑尼斯事務所Johnny & Associates」今（7）日召開記者會，除了宣布前社長藤島茱莉景子卸下職務，由東山紀之接任社長之外，2人跟「V6」井之原快彥對於公司創辦人強尼喜多川（Johnny喜多川）生前的性醜聞，深深鞠躬向受害者道歉；也提到「傑尼斯」3字影響公司名譽，不排除「改名」做調整。
記者陳雅蘭／綜合報導
傑尼斯創辦人強尼喜多川2019年過世後，他的性醜聞事件接連被英國BBC報導，曾加入傑尼斯的岡本KAUAN更出面證實，被喜多川侵犯高達20次，藤島茱莉景子曾為了此事拍攝影片向大眾道歉，並於6月成立調查小組，報告於8月公開，內容除了指出當年的主流媒體因害怕傑尼斯的勢力「噤聲不報導」成了幫凶，藤島茱莉景子也提出要結束「傑尼斯的家族經營」。
針對喜多川生前性侵藝人，「V6」井之原快彥、東山紀之表示早前都知道，但礙於怕影響演藝事業、相信喜多川的為人，所以都沒出面制止，井之原快彥也說很後悔當初沒有挺身而出，導致許多人被喜多川侵犯，井之原快彥、東山紀之、藤島茱莉景子不斷道歉，也表示會花費一生的時間面對此問題，會給受害者最好的協助跟補償。
「傑尼斯」在大眾眼中已留下不好印象，外界都好奇「公司會不會改名」，但旗下團體「關西傑尼斯8」、「Johnny's WEST」都是以傑尼斯命名，是否更名仍有疑慮；東山紀之也認為「傑尼斯」等同罪名，也知道大家看到這3個字就會聯想到喜多川的醜聞，他保證會進行內部重整、改變大眾印象，改名或許是一種方法，但這決定攸關公司、同事、藝人的尊嚴，將改到何種程度有待商討。
※【NOWnews 今日新聞
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