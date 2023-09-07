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北捷越來越像東京地鐵！上班族「多等一班車仍爆滿」　怒曝問題點

▲台北捷運相當便捷，目前已經有多達117個站點，許多上班族、學生日常通勤都相當仰賴它。（圖／民眾提供）
▲台北捷運相當便捷，目前已經有多達117個站點，許多上班族、學生日常通勤都相當仰賴它。（圖／民眾提供）

記者潘毅/綜合報導

台北捷運搭乘起來相當便捷，目前已經有多達117個站點，許多上班族、學生通勤都相當仰賴它。不過近期卻有民眾抱怨「北捷越來越像東京地鐵」，因為自己多等一班車，仍是爆滿狀態而進不了車廂，遭遇也掀起許多乘客共鳴，更點出關鍵問題點。

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一位台北網友今（7）日上午在論壇PTT中提出疑問「今天捷運塞爆！等一班了還是上不了車，就問能不能讓我好好上班，好不容易等到，結果滿了還有一堆人要硬擠上來，為什麼都平日每一天擁擠程度會差這麼多，快要越來越像東京地鐵了，這誰可以負責？」

▲台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）
▲有民眾抱怨，台北捷運尖峰時段越來越像東京地鐵，常常多等一班車還是爆滿，不少乘客認為與班次間距太長有關。（示意圖／臉書社團《爆怨2公社》）
貼文一出現，立刻讓許多通勤族相當有感表示：「每天搭文湖線的乘客早喜習慣了」、「真的，今天新莊線特別爆」、「新蘆線就是班次不夠密集，然後很多站人都很多」、「新莊線早上都跟印度火車差不多擠啊」。

據北捷官網資料顯示，被不少乘客點名天天都很壅擠的「中和新蘆」線，平日尖峰時段（07:00～09:00，17:00～19:30）：約6分鐘一班車，重疊區間約3分鐘。而各路線平日尖峰時段的班次間距，從最快至最久依序為文湖線2至4分鐘、松山新店線4至6分鐘，其餘其他支線的班距皆是6分鐘。

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