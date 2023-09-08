大直公寓傾斜坍塌！「建商基泰建設」遭起底　住戶早貼1公告警示

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另外，在2011至2014年間，「基泰建設」董事長陳世銘、總經理馮先勉等人涉嫌以投資大陸不動產合建案為由，對外招攬民眾吸金上億元，標榜投資不但保本，還可穩定獲利，前後共有10多人拿出上億元投資，最後領不到利息才驚覺被騙，去年才剛被檢方約談。
立委高嘉瑜也在臉書上痛批「基泰建設」，表示「這次基泰建設施工造成的鄰損重大工安意外，據住戶表示，曾多次向建商反應鄰損問題，卻都沒有得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍！」同時也爆料，過去2015年她還在擔任議員的時候，基泰建設為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬。
然而更令人驚訝的是，昨日在民宅坍塌後，現場民宅一樓的鐵門就發現老早有住戶貼上公告寫著「近期因基泰建設施工，本排公寓一樓住戶的室內、室外牆面已出現龜裂，牆面與階梯之間也出現縫隙，室內房門也因建物傾斜而自動閉合搖晃，雖然基泰建設宣稱施工期間有同步觀測本排公寓穩定度，但顯然建物已經出現傾斜的狀況，尤其近來地震頻傳，僅此呼籲樓上住戶也密切注意住家是否也有發生上述問題」。
顯示住戶老早就發現問題，不僅貼出公告示警同住同排大樓的民眾，也證明住戶已經多次向建商、市府機構多次反映交涉，卻都沒有獲得適當的解決方式。所幸目前民宅坍塌傾斜沒有造成人員傷亡，目前已經疏散住戶人數159人，暫時安置在實踐大學。
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