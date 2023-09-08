新竹賓士媽囂張逆向！「撞檢舉家長2次」影片曝 IG嗆聲他要告了
新竹市日前爆發一起行車糾紛，一輛白色賓士駕駛6日在臉書分享行車記錄器，指控另一名駕駛黑色賓士的婦人送小孩上學時，直接不顧行車安全，逆向切入停在幼兒園門口，而且還擋住車道，讓他相當傻眼。上前提醒婦人卻被反嗆「我就故意的啦！」事後更是二度開車擦撞白色賓士駕駛，事件在網路發酵。不過，該名賓士媽並未態度放軟，在IG繼續嗆聲，稱該名家長捶自己的車，還說「你被我撞真的剛好啦」，如今白色賓士駕駛決定對賓士媽提出告訴。
記者張嘉哲/綜合報導
一名駕駛在臉書社團「新竹爆料公社」貼出行車記錄器，只見畫面當中，一名穿著火辣的媽媽帶著小孩到幼兒園上課，但是駕駛賓士的她卻是「逆向鬼切」，甚至也沒有靠邊停，直接擋在對向車道至少一半的位置，讓該駕駛看不下去上前勸阻，結果該名賓士媽卻反嗆「我就故意的啦！不然叫警察來抓啊？」後來甚至直接二度擦撞該名駕駛。
事後，該名賓士媽在IG態度也沒放軟，先是認了自己逆向有不對的地方，話鋒一轉開嗆檢舉家長「我逆向你可以用說的，而不是講話用嗆的，好笑，自己用肉身來擋車，當大家眼瞎了喔？」隨後更表示「你被我撞真的剛好啦！自己要站在我車前面，重點是還被我撞兩次，可憐！」不認錯的囂張態度，讓大批網友感到非常傻眼。
而該名被二度擦撞的駕駛也做出最新回應，表示「這位大媽真的不知悔改，我差點被碾到腳，為了讓腳不被碾到，雙手撐著這位大媽的車頭，可以被說成我敲這位大媽的車，有看到這位目擊者說不確定是不是這位大媽要撞我嗎？這位大媽前面都撞了兩次，我能不防禦嗎？關於這位大媽在IG公開我太太的車籍資料以及用不當言語妨害我與我母親的名譽，我在這邊鄭重聲明會逐一提出告訴，絕不寬貸」。