基泰建設害大直民宅傾斜！1樓受災戶曝內部慘照：本來明天要出國
基泰建設又出包！位在中山區大直街94巷附近的新建工程「基泰大直」，因施工不慎，不只導致工地出現約600平方公尺的「巨大天坑」，還害鄰近大樓傾斜下陷，1樓變成不見天日的地下室。住在該棟大樓的1樓受災戶陳先生痛批，早就有裂痕出現，但政府不管、建設公司也不管，最後才變成這樣！
記者周淑萍、黃韻文／綜合報導
基泰建設在台北大直的新建案開工後，鄰近住家大樓就陸續出現室內、室外牆面龜裂狀況，階梯與牆面之間也有縫隙。房子下陷到地底的1樓受災戶陳先生憤怒卻又無奈，透露去年底、今年初時，早就向建商反應裂痕越來越嚴重，然而附近兩家同時施工的建商，都認為和自家無關。「基泰、聖德福兩家建商互踢皮球，最後什麼也沒有處理，就變成這樣。」
1樓受災戶陳先生怒斥：「政府不管，建設公司也不管，住戶自救無門。」原本預計明天要出國的他，此刻只剩一臉倦容：「我禮拜六要出國，我什麼東西都沒有，身上一毛錢都沒有，（昨晚）聽到聲音我們三個就逃命。」
陳先生昨晚逃出前，拍下自家1樓驚人內部照。目前現場皆拉起封鎖線，並針對周邊道路進行交通管制，大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷實施「只出不進」。