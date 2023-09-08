大直民宅1樓直接不見！現場技師揭「初判原因」：近期最大天坑
台北市中山區大直街94巷1弄附近多棟民宅，昨（7）日晚間驚傳傾斜、下陷意外，共計197戶、367人緊急撤離，目前市府連同結構技師正在現場進行結構補強，台北市土木技師公會副理事長蘇模原今（8）日也在現場持續釐清事故原因，他指出這是他「近期看過最大天坑」，目前推測原因是下陷處和建案位置底下的「連續壁」，在開挖面下有「往內傾斜」的情況，原則上來說開挖處深度3倍（約36公尺）以內的範圍未來都是警戒區。
記者周淑萍、張志浩/綜合報導
蘇模原表示，再觀察今日和昨日區域的比對後，研判是下陷處和建案位置底下的「連續壁」，在開挖面下出現「往內傾斜」，進而導致地表上的民宅往外傾斜，甚至直接出現下陷情況，不過通常會出現類似災害，並非只是因為單一原因。
蘇模原解釋，由於大直地底的土壤相當軟弱，因此「基泰建設」事先有進行地質改良，不料開挖地下室時，負責擋土的連續壁出現預期之外的位移，才讓周遭地表、牆壁出現裂縫，最後民宅直接下陷，至於整起事件是否與民宅是「海砂屋」有關？蘇模原說明，目前資料還無法斷定。
蘇模原提及，「基泰大直」的開挖深度為11.95米，原則上，在環境一切正常的情況下，開挖處周遭方圓3倍以內的範圍，在災害產生後，都要釐清地底構造，近一步透過補強甚至改建的方式，去預防可能的意外，包含附近的道明外僑學校等，後續可能都要去協調調查作業的進行。