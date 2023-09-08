大直民宅塌陷1樓變B1！北北基住宅「高危險區出爐」：全是爛泥巴
台北大直巷弄昨（7）日驚傳民宅下陷，疑似因基泰建設新建大樓施工不慎，在開挖地下連續壁時，由於土質問題引發塌陷事故，對此，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，針對台北地區軟糯的土層，在新建大樓及地下室時都會使用連續壁工程，尤其是鄰近基隆河的區域，土質多是細軟爛泥巴沈積物組成，包括汐止、內湖、松山、大直等，文湖線以南，像是西湖、港墘、內湖、東湖都是基隆河影響區域，在建案施工時需要特別留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
郭鎧紋說明，台北地區大約從40萬年前開始累積沉積物，由淡水河的三大支流大漢溪、新店溪、基隆河將礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地地形，本身地質屬於較為鬆軟的沈積層，其中大漢溪流域石頭最硬、新店溪其次，流經大直地區的基隆河最慘，顆粒最細，基本都是爛泥巴水，因此台北盆地的北邊，包括汐止、內湖、士林、松山、南港、大直、瑞芳、平溪等都有部分區域受到基隆河域影響，是由鬆軟的沈積物組成的地質，在水土保持上較為不易。
郭鎧紋近一步指出，雖然流域難以用區域精準劃分，不過地質最佳的大漢溪路徑，是從桃園流經新北到三峽，土城、板橋一帶，新店溪流域主要是中和、永和、萬華、中正區、文山區，地質最軟的基隆河則是在文湖線北邊，包括大直、內湖一帶，不過若是靠近山邊，就是由較硬的石頭組成的地質，受到基隆河影響較小。換句話說文湖線大直站以北地質特別好、以南受到基隆河影響，地質較為鬆軟、水土保持不易。
郭鎧紋強調說明，天坑、下陷都並非地質天然作用，而是興建管線、大樓後，在地下造成空間，當下大雨、水管漏水、連續壁破洞，雨水才會有空間把沈積物帶走，如果整個地底下都是天然形成的物質，就不會有天坑、下陷的問題發生。
也就是說大直民宅下陷問題主要還是工程疏失，而不是地質問題。實際台北市土壤液化查詢系統，雖然大直區域有許多中潛勢區域，但此次發生塌陷意外的大直街94巷1弄地址，屬於土壤液化低潛勢區域，發生土壤液化的可能性很小、甚至沒有。