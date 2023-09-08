大直民宅傾斜！全台「住宅危險指數」快查自家　北市半年塌4天坑

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📍5月13日信義區天坑：
崇德街60巷的道路發生地基坍塌，初步勘查應為旁邊工地連續壁滲水，掏空道路地面地基導致。
📍7月10日大同區天坑：
南京西路311號坍塌，市府初步研判，污水管線破損，導致地下水持續將砂土沖刷流失。
📍8月18日南港區天坑：
南港路3段47巷與昆陽街60巷口坍塌，原因研判為水利處雨水連接管脫管，導致地下土壤沖刷流失。
📍8月19日中山區天坑：
民生東路2段159巷塌陷，路旁側溝破洞漏水，地下土壤被側溝漏水帶走導致路面坍塌。
📍9月7日大直民宅下陷：
大直街94巷3弄，基泰建設工地底層支撐的連續壁折斷破裂，造成周邊鄰宅受損。
◼地質塌陷意外起因
郭鎧紋說明，雖然台北盆地地質鬆軟，不過天坑、下陷都並非地質天然作用，而是興建管線、大樓後，在地下造成空間，當下大雨、水管漏水、連續壁破洞，雨水才會有空間把沈積物帶走，如果整個地底下都是天然形成的物質，就不會有天坑、下陷的問題發生。
◼地質鬆軟高危險區
雖然地質非道路下陷的主因，不過台北盆地是由淡水河的三大支流大漢溪、新店溪、基隆河將礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地地形，地質鬆軟的高危險區，水土保持不易，無論是施工或是維護都需要更加注意。
其中大漢溪流域石頭最硬、新店溪其次，流經大直地區的基隆河最慘，顆粒最細，基本都是爛泥巴水，因此台北盆地的北邊，包括汐止、內湖、士林、松山、南港、大直、瑞芳、平溪等都有部分區域受到基隆河域影響，是由鬆軟的沈積物組成的地質，在水土保持上較為不易。
◼住宅土壤液化潛勢查詢
除了施工、管線破裂導致的塌陷意外，大台北由於地形、地質因素，土壤液化問題也是地層塌陷的一大危機，由於「砂質土壤」結合「高地下水位」的狀況，若是遇到一定強度的地震搖晃，導致類似砂質顆粒浮在水中的現象，因而使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，就會造成建築物下陷或傾斜。
民眾可在經濟部中央地質調查所，提供的土壤液化潛勢查詢系統，輸入門牌、路名、地標，確認自家住宅受到土壤液化影響的程度，非別有高潛勢區、中潛勢區、低潛勢區。
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