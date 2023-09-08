足球／磅礡大雨恐讓戰況更詭譎　中華隊與菲律賓上演「水上大戰」

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談到本次的友誼賽，中華男足總教練Gary White特別感謝企業甲級聯賽各球隊的全力支持，讓剛結束全運會足球賽事的隊員可以全心投入集訓。國內球員已經集訓兩週，雖然兩位旅外球員較晚加入，也完成兩次完整的訓練。對比前次客場對戰菲律賓，這次菲律賓也徵召了很多頂尖選手效力，中華隊目前整體氛圍很好，很期待今晚的比賽。
上次在客場取勝，今回到主場迎敵，中華男足隊長吳俊青說道：「過去的比賽就是過去了，下一場比賽永遠都是全新的90分鐘，球員上了場要做的就是全力拚勝！」，今天的比賽勢必會是一場激烈的對戰，除了讓球迷朋友享受，也希望將勝利留在高雄主場。
菲律賓男足總教練Michael Weiss對於台灣不陌生，曾多次帶隊來台灣比賽，包括之前率領蒙古代表隊也曾來過台灣，台灣擁有很多好的球員，這次菲律賓的陣容較6月時完整，也做了很多調整，期盼能在客場扳回一城。
菲律賓男足隊長Neil Etheridge表示目前團隊的氛圍很好，來到台灣也感受到台灣的友善，但自己是代表國家來比賽，希望能有好的表現幫助球隊贏球。
為了在國人面前呈現中華男足積極奮戰的一面，中華足協理事長王麟祥再次傾全力促成「多螢多頻」、全方位的賽事轉播服務。這場中華台北對戰菲律賓的國際積分邀請賽將有緯來精彩台、博斯運動二台、民視第一台、Eleven 1台等4個有線頻道，緯來精采台、Eleven Plus 兩個MOD頻道，以及多個YouTube、FaceBook網路直播平台加上twitch平台同時進行直播，頻道之多、平台之廣堪稱國內足球賽事轉播史之最。