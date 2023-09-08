獨家專訪／台首位非洲歸化球員安以恩來了！主帥：中華隊靈魂人物

▲安以恩成為台灣第一位非洲籍歸化球員，今國際友誼賽有望首度亮相。圖/安以恩提供
▲安以恩成為台灣第一位非洲籍歸化球員，今國際友誼賽有望首度亮相。圖/安以恩提供

記者廖聿偉/專訪

揮別疫情和連敗低潮，中華男足今年有了新氣象，不僅迎回「魔法教頭」Gary White鳳還巢，取得國際賽3連不敗、客場2連勝，還歸化了上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel），戰力如虎添翼，今(8日)有望在高雄所舉行的國際男子足球積分邀請賽，對上菲律賓之戰迎來處女秀，主帥Gary White也接受《NOWnews》的獨家專訪，暢談安以恩會替中華隊帶來什麼新氣象。

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27歲的安以恩出身於象牙海岸，台灣企甲聯賽就展現極高的足球天賦，在2020年拿下金靴獎，去年更獲選男子最佳球員。Gary White認為，「安以恩在企甲已證明身價，並展現宰制力，加入國家隊後絕對能強化中華隊的進攻。」

主帥：安以恩已證明身價　看好能活化中華隊進攻

Gary White評價，安以恩身體很強壯，且進攻技巧多元，最重要的是已經在台灣踢了多年，已非常熟悉，相信只要能加速磨合，與本土球員培養默契，定能帶給球隊實質的幫助。

談到中華隊有歸化球員加入，Gary White說，這對國內足球是正向的發展，具有象徵意義，安以恩也展現高昂的鬥志，且以成為台灣人、能夠披上中華隊戰袍為榮，同時也激勵隊友一起奮戰。

安以恩談到Gary White表示，「White教練是非常出色的領導者，很會激勵士氣，給球員很大的信心，讓每個人都能各司其職，發揮所長。我在2018年剛到來台灣踢球時就對他留下了深刻印象，現在非常期待在他麾下效力。」

▲ 安以恩成為中華男足史上首位非洲籍歸化球員。翻攝安以恩IG
▲ 安以恩成為中華男足史上首位非洲籍歸化球員。翻攝安以恩IG
神奇4-2-2-2陣型　安以恩當「靈魂」

Gary White再次返台執教後，帶來全新的4-2-2-2陣型，收到很好的成效。White欽點安以恩將會扮演靈魂人物，甚至成為此陣型的樞紐。

White說，「安以恩表現很全面，能擔任進攻箭頭，也能完成突圍、助攻的任務，在4-2-2-2陣型中扮演靈活的角色，且在禁區高空爭頂也有優勢，只要能盡快適應體系，對於中華隊的攻防都能帶來顯著地幫助。」

安以恩則回應，「從兩場熱身賽看下來，中華隊防守非常緊密，並打出很好的攻守轉換。而我身為一名進攻球員，相信未來能在此體系下扮演一個重要的樞紐。」

▲中華隊總教練Gary White稱讚安以恩是靈魂人物。官方提供
▲中華隊總教練Gary White稱讚安以恩是靈魂人物。官方提供
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