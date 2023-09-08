獨家專訪／台首位非洲歸化球員安以恩來了！主帥：中華隊靈魂人物

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主帥：安以恩已證明身價 看好能活化中華隊進攻
Gary White評價，安以恩身體很強壯，且進攻技巧多元，最重要的是已經在台灣踢了多年，已非常熟悉，相信只要能加速磨合，與本土球員培養默契，定能帶給球隊實質的幫助。
談到中華隊有歸化球員加入，Gary White說，這對國內足球是正向的發展，具有象徵意義，安以恩也展現高昂的鬥志，且以成為台灣人、能夠披上中華隊戰袍為榮，同時也激勵隊友一起奮戰。
安以恩談到Gary White表示，「White教練是非常出色的領導者，很會激勵士氣，給球員很大的信心，讓每個人都能各司其職，發揮所長。我在2018年剛到來台灣踢球時就對他留下了深刻印象，現在非常期待在他麾下效力。」
神奇4-2-2-2陣型 安以恩當「靈魂」
Gary White再次返台執教後，帶來全新的4-2-2-2陣型，收到很好的成效。White欽點安以恩將會扮演靈魂人物，甚至成為此陣型的樞紐。
White說，「安以恩表現很全面，能擔任進攻箭頭，也能完成突圍、助攻的任務，在4-2-2-2陣型中扮演靈活的角色，且在禁區高空爭頂也有優勢，只要能盡快適應體系，對於中華隊的攻防都能帶來顯著地幫助。」
安以恩則回應，「從兩場熱身賽看下來，中華隊防守非常緊密，並打出很好的攻守轉換。而我身為一名進攻球員，相信未來能在此體系下扮演一個重要的樞紐。」
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