高麗菜飆500元天價！全聯1100門市「1顆特價75元」 限時10天開賣
受到蘇拉、海葵颱風影響，影響台灣蔬果市場價格，傳統市場零售價1顆2.4公斤重的高麗菜，要價500元上下，讓不少主婦驚呼買不下手。而全聯、家樂福配合農糧署啟動平價優惠措施，以進口蔬菜優惠來因應國產蔬菜漲價，其中全聯在全台1100家門市，在9月9日至18日限時10天，進口甘藍（高麗菜）特價75元；家樂福9月22日至28日有機高麗菜800g，特價109元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯指出因應近期菜價上漲，將於9月9日起至18日，限時10天提供「百元有找」進口甘藍，原價105元，特價75元，每顆約1.2公斤，於全台超過1,100家門市同步特賣，總計約有420噸貨量供民眾選購。
家樂福與農業部農糧署攜手合作，限時推出有機蔬菜優惠，共有4項農產品，輪流特價7天，活動一路到10月5日。
📍9月8日至9月14前：進口青花菜2入（400g／盒）特價96元；青花菜1入／盒，特價48元
📍9月15日至9月21日前：有機鴻禧菇120g／包；有機雪白菇120g，特價24元
📍9月22日至9月28日前：有機高麗菜800g，特價109元
📍9月29日至10月5日前：履歷帶殼茭白筍600g，特價115元