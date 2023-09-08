足球／魔法教頭再發威！白劭宇補時進球　中華男足1：1絕平菲律賓

我是廣告 請繼續往下閱讀
第18分鐘，Patrick Reichelt在禁區接獲隊友橫傳，以倒地剷射方式攻破中華隊大門，為菲律賓先馳得點。隨後菲律賓幾波攻勢都沒把握住。第37分鐘中華隊發起進攻，蔡立靖左路傳中，岳明峰頭槌擊中門楣彈出，後續門前進攻無功而返，上半場結束中華隊0：1落後。
下半場現場雨勢不斷，第46分鐘中華隊將蔡立靖換下，並換上高偉傑。第55分鐘陳威全射門直接被菲國門將沒收。第64分鐘中華隊進行雙換人，白劭宇換游家煌、姚克錡換林昌倫。
比賽進入最後20分鐘，落後的中華隊試圖搶攻，第74分鐘「新台灣人」安以恩憑藉速度突破，但可惜朝遠柱起腳射偏，第76分鐘「台灣門神」潘文傑擋住Patrick Reichelt射門，第84分鐘中華男足再度雙換人，換上游耀興、洪子貴。
第88分鐘游耀興單刀機會被Kike Linares絆倒犯規，裁判直接給出紅牌，中華隊獲得11打10優勢，隨後岳明峰操刀遠距離自由球直接射門被擋下，補時階段第94分鐘，溫智豪長傳到禁區，陳威全助攻給插上的白劭宇，白劭宇順勢起腳破門絕平，最終雙方握手言和。
中華男足「魔法教頭」懷特（Gary White）在離開台灣之前曾率領男足拿下7連勝，回歸後的前2場比賽取得1勝1和，今日主場絕平菲律賓，目前3場國際友誼賽取得1勝2和續保不敗金身。接下來中華男足將於12日作客新加坡，備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽。
🔥獨家專訪／台首位非洲歸化球員安以恩來了！主帥：中華隊靈魂人物