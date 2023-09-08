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足球／魔法教頭再發威！白劭宇補時進球　中華男足1：1絕平菲律賓

▲中華男足8日主場靠著白劭宇在下半場傷停補時進球絕平菲律賓，魔法教頭懷特（Gary White）回鍋執教仍保持不敗。（足協提供）
▲中華男足8日主場靠著白劭宇在下半場傷停補時進球絕平菲律賓，魔法教頭懷特（Gary White）回鍋執教仍保持不敗。（足協提供）

記者廖聿偉/高雄報導

2023台灣國際男子足球積分邀請賽今(8日)晚上7點於高雄國家體育場開戰，中華男足主場迎戰菲律賓，兩隊在大雨中奮戰，幾乎落後整場的中華隊，在下半場補時階段靠白劭宇進球絕平菲律賓，終場中華隊1：1菲律賓和局收場。

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今天高雄下了一整天的雨，開賽雨勢仍未停歇，菲律賓Mike Ott甫開賽在禁區起腳射門踢中門柱，第6分鐘，中華隊獲自由球機會，蔡立靖操刀射偏。第10分鐘中華隊角球，溫智豪開入禁區被菲律賓清出。

第18分鐘，Patrick Reichelt在禁區接獲隊友橫傳，以倒地剷射方式攻破中華隊大門，為菲律賓先馳得點。隨後菲律賓幾波攻勢都沒把握住。第37分鐘中華隊發起進攻，蔡立靖左路傳中，岳明峰頭槌擊中門楣彈出，後續門前進攻無功而返，上半場結束中華隊0：1落後。

下半場現場雨勢不斷，第46分鐘中華隊將蔡立靖換下，並換上高偉傑。第55分鐘陳威全射門直接被菲國門將沒收。第64分鐘中華隊進行雙換人，白劭宇換游家煌、姚克錡換林昌倫。

比賽進入最後20分鐘，落後的中華隊試圖搶攻，第74分鐘「新台灣人」安以恩憑藉速度突破，但可惜朝遠柱起腳射偏，第76分鐘「台灣門神」潘文傑擋住Patrick Reichelt射門，第84分鐘中華男足再度雙換人，換上游耀興、洪子貴。

第88分鐘游耀興單刀機會被Kike Linares絆倒犯規，裁判直接給出紅牌，中華隊獲得11打10優勢，隨後岳明峰操刀遠距離自由球直接射門被擋下，補時階段第94分鐘，溫智豪長傳到禁區，陳威全助攻給插上的白劭宇，白劭宇順勢起腳破門絕平，最終雙方握手言和。

中華男足「魔法教頭」懷特（Gary White）在離開台灣之前曾率領男足拿下7連勝，回歸後的前2場比賽取得1勝1和，今日主場絕平菲律賓，目前3場國際友誼賽取得1勝2和續保不敗金身。接下來中華男足將於12日作客新加坡，備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽。

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▲中華男足8日主場靠著白劭宇在下半場傷停補時進球絕平菲律賓。（足協提供）
▲中華男足白劭宇在下半場傷停補時進球絕平菲律賓。（足協提供）

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